Openair Schweiz 2021: Welche Festivals im Sommer stattfinden



Der Bundesrat macht Hoffnung für den Festival-Sommer: Diese Openairs könnten stattfinden

Das Impftempo in der Schweiz erhöht sich laufend. Weiter beschloss der Bundesrat für den 31. Mai ein weiteres Öffnungspaket und gab einen Plan für Veranstaltungen im Sommer bekannt. Was bedeutet das für die Festivals? Welche Openairs wurden bereits abgesagt und wo besteht noch Hoffnung? Hier die aktuellen Informationen.

Die Corona-Situation entwickelt sich in der Schweiz sehr positiv. Es werden immer mehr Menschen gegen das Virus geimpft und die Fallzahlen sowie Hospitalisierungen nehmen stetig ab. Deshalb ging der Bundesrat am Mittwoch mit seinem Öffnungsschritt weiter als geplant.

Leider wurden trotzdem schon einige Festivals und Openairs abgesagt. Den Start machten die Veranstalter des Gurtenfestivals in Bern bereits März: «Unsere Optionen für dieses Jahr sind ausgeschöpft. Wir sind ehrlich gesagt auch etwas erschöpft.» Zusammen mit dem Openair St. Gallen waren es die beiden ersten Grossevents, die auch für den Sommer 2021 abgesagt wurden. Weitere folgten seither.

Doch welche Regeln gelten im Moment für Grossveranstaltungen? Welche Openairs und Festivals wurden bereits abgesagt? Welche finden statt? Und bei welchen steht der Entscheid noch aus? Hier alle aktuellen Informationen:

Welche Regeln gelten aktuell für Grossevents?

In seinem Öffnungsschritt ab 31. Mai hat der Bundesrat folgende, allgemeinen Regeln für Veranstaltungen mit Publikum festgelegt: In Innenräumen gilt eine Beschränkung von 100 und draussen von 300 Personen. Es darf die Hälfte der Raumkapazität genutzt werden. Zuvor durfte nur ein Drittel der Kapazität ausgefüllt werden. Die Sitzplätze müssen bei Publikumsanlässen nicht mehr fest zugeordnet werden, trotzdem sollen Abstände eingehalten werden und es gilt eine allgemeine Maskenpflicht.

Zudem werden ab dem 1. Juni Pilotveranstaltungen durchgeführt. Jeder Kanton darf fünf solche Pilotversuche durchführen. Dabei wird die maximale Anzahl Personen in Innenräumen auf 600 Personen erhöht. Im Freien dürfen sogar bis zu 1000 Personen teilnehmen. Das Bewilligungsverfahren für diese Veranstaltungen ist eröffnet. Bei Veranstaltungen im Freien wird die Maskenpflicht am Sitzplatz aufgehoben.

Für den 1. Juli und den 20. August sind zwei weitere Schritte zur Erweiterung solcher Pilotversuche geplant. Mehr dazu findest du weiter unten.

Welche Festivals und Openairs wurden abgesagt?

Bislang wurden für den Sommer 2021 offiziell folgende Events abgesagt:

B-Sides Festival:

Abgesagt am 29. April



Abgesagt am 29. April Openair Frauenfeld:

Abgesagt am 22. April



Abgesagt am 22. April Royal Arena:

Abgesagt am 14. April



Abgesagt am 14. April Paléo Festival:

Abgesagt am 30. März​

Abgesagt am 30. März​ Openair Lumnezia:

Abgesagt am 26. März



Abgesagt am 26. März Gurtenfestival:

Abgesagt am 22. März



Abgesagt am 22. März Openair St. Gallen:

Abgesagt am 22. März



Abgesagt am 22. März Greenfield:

Abgesagt am 10. März



Für welche Openairs besteht noch Hoffnung?

Diese Musikfestivals wurden bislang noch nicht abgesagt:

Montreux Jazz Festival:

2. bis 17. Juli



2. bis 17. Juli Blue Balls Festival:

23. bis 31. Juli

23. bis 31. Juli Heitere Open Air:

6. bis 8. August verschoben auf 10. bis 12. September 2021

verschoben auf 10. bis 12. September 2021 Winterthurer Musikfestwochen:

11. bis 22. August

11. bis 22. August Open Air Gampel:

19. bis 22. August

19. bis 22. August Zürich Openair, respektive «Zoalina»:

25. bis 28. August verschoben auf 20./21. und 26. bis 28. August

Was sagen die Veranstalter?

Manche Festivalveranstalter sind noch sehr optimistisch, was den Festival-Sommer 2021 angeht. Andere planen bereits Alternativen. Was wir von den noch offenen Musikfestivals wissen:

Die folgenden Informationen basieren auf dem Wissensstand vom 28. Mai. Da es kurzfristig zu Änderungen kommen könnte, konsultiere für aktuelle Informationen jeweils die Website des Festivals.

Montreux Jazz Festival:

Das Montreux Jazz Festival findet definitiv statt. Um den neuen Angaben der Behörden gerecht zu werden, wurde die Hauptbühne auf den See verlegt. Hier werden Sitzplätze für 500 Personen eingerichtet. Zudem soll es noch drei weitere Bühnen mit kleineren Kapazitäten geben. Das Programm wird am 1. Juni bekannt gegeben.

Blue Balls Festival:

Auch aus Luzern gibt es bislang keine Neuigkeiten. «Die Situation hat sich leider geändert», schreiben die Veranstalter auf ihrer Website. Und weiter: «Wenn die Situation klar ist, können wir sagen, wie das Blue Balls Festival 21 vom 23. bis 31. Juli stattfinden wird.» Das Festival ist also noch nicht offiziell abgesagt, es steht aber noch aus, in welchem Rahmen es stattfinden kann.

Heitere Open Air:

Das eigentliche Heitere Open Air wird zwar auf 2022 verschoben, doch es gibt noch Hoffnung: «In den letzten Monaten haben wir parallel an verschiedenen Konzepten gearbeitet, um 2021 doch nicht Heitere-los verstreichen zu lassen», schreiben die Veranstalter auf ihrer Homepage.

So soll es vom 10. bis 12. September ein Open Air im kleinerem Rahmen – mit nur einer Bühne und ohne Zeltplatz – geben. Um diesen Plan zu realisieren, müsse aber erst ein Programm aufgestellt und eine Bewilligung eingeholt werden.

Winterthurer Musikfestwochen:

Obwohl die Veranstalter bereits seit Anfang Frühling 2021 mit mehreren Alternativen planten, befinden sich die Winterthurer Musikfestwochen immer noch in der Schwebe: Unter den gegebenen Umständen sei «die Durchführung eines Festivals finanziell und planerisch fast unmöglich», so die Veranstalter. Man wolle am 31. Mai neu informieren.

Open Air Gampel:

Für dieses Openair sieht es ziemlich gut aus. Zwar müsse die definitive Bewilligung noch eingeholt werden, doch: «Das Zuwarten hat sich gelohnt: Das Openair Gampel 2021 findet statt», so die Veranstalter. Sollte auch Ende August noch eine Sitzpflicht bei Konsumation gelten, werde man einen eigenen Bereich dafür aufbauen. Zudem sind nur Besucher zugelassen, die über ein Covid-Zertifikat verfügen, sprich: geimpft, genesen oder getestet sind.

Zürich Openair:

Dieses Festival wurde ebenfalls offiziell auf 2022 verschoben. Es sollen aber an zwei Wochenenden (20./21. und 26.-28. August) zwei kleinere Festivals auf demselben Gelände stattfinden. Dabei sollen maximal 10'000 Zuschauer zugegen sein.

Was sagt der Bund zu Grossevents im Sommer?

Für den weiteren Verlauf des Sommers sieht der Bundesrat folgende Schritte vor:

Ab dem 1. Juli:

Ab diesem Datum sollen Grossveranstaltungen wieder möglich sein. Dafür wird das neue Covid-Zertifikat zum Einsatz kommen. Es werden also nur Geimpfte, Genesene und Getestete profitieren können. Dabei dürfen in Innenräumen maximal 3000 und draussen 5000 Personen teilnehmen dürfen. Dabei dürfen zwei Drittel der Kapazität gefüllt werden. «Für Veranstaltungen im Freien mit Stehplätzen, etwa für Openairs, sind maximal 3000 Personen zugelassen, bei halber Kapazität und mit Maske», so der Bundesrat in einer Mitteilung vom 26. Mai.

Ab dem 20. August:

Gegen Ende August können Grossveranstaltungen wieder mit maximal 10'000 Personen stattfinden. Dieses Datum wurde vom 1. September vorgezogen. In Innenräumen gelten keine Kapazitätsbeschränkungen mehr. Auch für Veranstaltungen im Freien mit Sitzpflicht werden keine Obergrenze mehr gelten. Ob dieser Schritt wirklich so umgesetzt wird, hängt davon ab, wie viele Personen bis dahin geimpft sind und wie sich die epidemiologische Lage entwickelt.

