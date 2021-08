Leben

Cartoonist Martin Perscheid ist tot – das sind seine bissigsten Werke



Cartoonist Martin Perscheid ist tot – das sind seine bissigsten Werke

Er schuf tausende Cartoons. Seine Protagonisten sind oft wohlbeleibt, ausgestattet mit knolligen Nasen, und Kulleraugen und oft genug: politisch völlig inkorrekt.

Der deutsche Cartoonist Martin Perscheid überschritt zeichnend Grenzen, was den Betrachter lauthals und herzhaft lachen liess, vielleicht sogar über sich selbst.

Er zielte mal auf Dicke, mal lauf Dünne, widmete sich gerne auch Frauen- und Männerklischees. Manchmal waren seine Cartoons zotig, manchmal bitterböse, vielleicht für viele nicht leicht verdaubar, aber oft komisch. Jetzt ist der Künstler im Alter von 55 Jahren gestorben.

«Martin Perscheids Humor war nicht erfrischend, er war schwarz. Er wollte mit seinen Cartoons nicht nur spielen, sondern zubeissen. Dort, wo es wehtut und wo andere sich lieber wegducken, weil es kaum auszuhalten ist», brachte es die Programmleiterin des Oldenburger Lappan Verlages, Antje Haubner, am Donnerstag auf den Punkt. «Wir trauern um einen der grössten deutschen Cartoonisten und um einen lieben Freund. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.»

Keine bittersüßen Comics mehr, keine genialen Wortwitze unter seinen Zeichnungen... Ein ganz Großer unter den Künstlern ist nicht mehr da. 🖤

Gute Reise, Herr Perscheid! Ich hoffe, Sie haben an Ihrem neuen Ort genug Stifte und Papier, wir freuen uns darauf! #Perscheid pic.twitter.com/qOkGe7Ab3X — Miriam de Sucrier (@MSucrier) August 5, 2021

Im Lappan Verlag erschien 1995 sein erstes Buch. Der in Wessling geborene Rheinländer schuf unter dem Titel «Perscheids Abgründe» über 4300 Cartoons. Seine Cartoons mit dem Versalien-Schriftzug «PERSCHEID» am Bildrand waren in zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften zu finden. «R.I.P. Vielen Dank für die unzähligen Momente in denen ich lachen, nachdenken oder mich wundern durfte», schrieb einer seiner Fans auf der Facebook-Seite des Verlags.

Perscheid war bekannt und auch geehrt. 2002 erhielt er den «Max & Moritz-Preis» für die beste deutsche Comic-Serie. 2004 belegte er den dritten Platz beim Deutschen Karikaturenpreis, 2018 ebenfalls den dritten Platz beim Deutschen Cartoonpreis.

Einer der Größten #Karikaturisten Martin #Perscheid ist jetzt irgendwie weg und doch nicht.

Tiefste Verneigung vor einem ganz ganz tollen Menschen! pic.twitter.com/PNnLgiwRaI — Der ZEUS (@DerZEUS4) August 5, 2021

Kampf gegen den Krebs verloren

«Dieser Verlust ist dramatisch. Wir verlieren mit Martin Perscheid nicht nur einen der besten und populärsten Zeichner der Komischen Kunst, sondern auch ein Vorbild und einen Wegbereiter – und einen Freund», sagte Martin Sonntag, Leiter der Caricatura Galerie. Gemeinsam mit dem Lappan-Verlag gab die Galerie am Donnerstag im Namen der Familie den Tod Perscheids bekannt. «Nach langer Krankheit hat er in der Nacht zum 31. Juli den Kampf gegen den Krebs verloren», hiess es in einer Pressemitteilung.

Martin Perscheid lebte und arbeitete bis zu seinem Tod in Wesseling bei Köln. Die Kolleginnen und Kollegen bei Lappan im Carlsen Verlag nahmen in einem Nachruf mit bewegenden Worten Abschied von ihrem Cartoonisten: «Seine Furchtlosigkeit vor Blicken in menschliche Abgründe des Sexismus, Rassismus, der Ignoranz, Korruption und Dummheit und wie er all das mit beissendem Spott und rabenschwarzem Humor in Cartoons einfing, war einzigartig.»



Er war wirklich außergewöhnlich gut. Und konnte etwas, das heute selten geworden ist: Leise Töne und Subtilität.



Traurig. #Perscheid pic.twitter.com/CJUp9vMmrk — Peter Wittkamp (@diktator) August 5, 2021

Oh, Martin #Perscheid ! Du warst mein Lieblingskartoonist! 😢

Ruhe in Frieden 🖤🖤 pic.twitter.com/UL0spqCyR1 — Abigail Rook 😷👩‍🔬 (@AbigailRook2) August 5, 2021

Und aus Wasser ward Wein #Perscheid pic.twitter.com/rFmF4KWarP — Nicht Martin Perscheid (@NotPerscheid) August 3, 2021

R.i.P Martin Perscheid



einer meiner liebsten Karikaturisten :(

#Perscheid pic.twitter.com/mSe9q64Gcu — Luc Iron 🦉 (@Ramon36920904) August 5, 2021

#Perscheid hatte übelst meinen Humor getriggert. Keine Ahnung was das über mich sagt, aber bei diesem Witz kann ich Tränen lachen.

R. I. P. pic.twitter.com/f5racLPClm — 12.8 kWh / 100 km 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 (@Mingiam10) August 5, 2021

Einer meiner liebsten Werke von ihm #perscheid RIP pic.twitter.com/UfM5b68KB9 — WalesGER (@GerWales) August 5, 2021

Ich glaube das war der erste Cartoon, den ich von ihm wahrnahm und über den ich immer noch kichern muss. Danke #Perscheid pic.twitter.com/8ri5hSw0s7 — Stefan Opitz 🇪🇺 (@stefanopitz) August 5, 2021

Sehr traurig, dass Martin #Perscheid verstorben ist. Sein Humor wird mir fehlen! pic.twitter.com/Pb1vJrqNXL — Fabian Köster (@koesterfabian) August 5, 2021

Martin #Perscheid, wir werden deinen Humor vermissen, niemand hat die verblödeten Teile unserer Gesellschaft so treffend vorgeführt wie du. R.I.P. 😢 pic.twitter.com/J6Z5hkBKJB — Ms. Wolf (@Trashtussi) August 5, 2021

#Perscheid ist viel zu früh verstorben. Das ist einfach nur unendlich traurig und mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Deshalb dieser Cartoon, an dem man sieht, dass Martin vor allem die Qualität hatte, über sich selbst lachen zu können, was ich sehr schätze. Mach's gut, Kollege! pic.twitter.com/ZYhUxi1bsZ — Ralph Ruthe (@ralphruthe) August 5, 2021

