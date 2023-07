Udo Lindenberg und Apache knacken 33 Jahre alten Rekord – mit diesem Song

Udo Lindenberg und Apache 207 haben mit ihrem Song «Komet» einen Uralt-Rekord von Matthias Reim übertroffen. Davon können andere nur träumen.

Dieser «Komet» hat eingeschlagen: Der Hit von Udo Lindenberg und Apache 207 jagt von Rekord zu Rekord. Wie aus den offiziellen deutschen Single-Charts hervorgeht, ist «Komet» jetzt der langlebigste deutschsprachige Nummer-eins-Hit Deutschlands.

Der Song steht zum 17. Mal an der Spitze der Single-Charts und löst damit den Matthias-Reim-Hit «Verdammt – ich lieb' dich» mit 16 Wochen auf Platz eins ab. Das Lied stand 1990 – im Jahr der Wiedervereinigung – 16 Wochen lang auf dem ersten Platz.

Anders als Lindenberg und Apache gelang das Reim damals sogar ununterbrochen. Vier Wochen eroberten dieses Jahr Ski Aggu, Joost und Otto Waalkes mit dem Song «Friesenjung» die Spitzenposition. Lindenberg und Apache blieben aber die ganze Zeit auf Platz zwei – sozusagen in Lauerstellung.

Insgesamt standen nur zwei weitere Lieder ebenfalls 17 Mal auf de Charts-Thron: der Disco-Klassiker «Rivers Of Babylon» von Boney M. und der 2017er-Sommerhit «Despacito» von Luis Fonsi feat Daddy Yankee. Ein neuer Rekord für das Duo Lindenberg-Apache winkt also bereits in der kommenden Woche: Alleiniger Spitzenreiter der Single-Charts zu sein.

In einem kurzen Statement zeigt sich Lindenberg von dem erneuten Erfolg begeistert: «Yeahhh. Wow. Wer hätte das gedacht ... absolut geflasht.» Sein rappender Kollege Apache 207 erklärt zum erneuten Triumph: «Es ist schön zu sehen, dass 'Komet' verschiedene Generationen vereint und damit diese Erfolge erreichen darf. Wir sind überwältigt und freuen uns, dass unsere Musik so etwas bewirken kann.»

«Komet» erschien im Januar 2023 und befindet sich seitdem, nun bereits seit 25 Wochen, ununterbrochen auf einem der ersten beiden Plätze der Single-Charts. Zum Vergleich in Sachen deutschsprachige Nummer-eins-Hits: Grosse deutsche Spitzentitel waren zum Beispiel vergangenes Jahr der Sommerhit «Layla» von DJ Robin & Schürze, der neun Wochen auf Platz eins stand. Im Jahr 2007 blieb «Ein Stern (... der deinen Namen trägt)» von DJ Ötzi und Nik P. sogar elf Wochen auf dem ersten Platz.

Geht man länger in der Charts-Geschichte zurück, dann stösst man auf langlebige deutschsprachige Nummer-eins-Hits wie «Polonäse Blankenese» von Gottlieb Wendehals (neun Wochen in den Jahren 1981/82), «Jenseits von Eden» von Nino de Angelo (acht Wochen 1984) oder auch «Ein bisschen Frieden» von Nicole (fünf Wochen 1982).

Interessant: «Atemlos (durch die Nacht)» von Helene Fischer war nie ein Nummer-eins-Hit in Deutschland. Als Höchstposition führt die Statistik im Jahr 2014 fünfmal den dritten Platz.