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Primus Maximus, Primus Minimus: Zwillingsgeburt auf Hof an der Ostsee

Fohlen-Zwillinge
Primus Maximus und Primus Minimus.Bild: Facebook/Bernsteinreiter

Seltene Geburt: Auf Pferdehof an der Ostsee sind Zwillingsfohlen zur Welt gekommen 😍

08.05.2026, 06:1108.05.2026, 08:11

Auf einem deutschen Pferdehof an der Ostsee sind Zwillingsfohlen zur Welt gekommen. Die beiden schwarzen Fohlen mit den Namen Primus Maximus und Primus Minimus seien wohlauf, sagte Tino Leipold, Inhaber des Bernsteinreiter-Hofes in Hirschburg bei Ribnitz-Damgarten.

Auch der prämierten Mutterstute Prima Diva gehe es gut, sagte Leipold. Er züchtet seit 20 Jahren die Pferderasse Trakehner. Eine Zwillingsgeburt habe er in dieser Zeit jedoch noch nie erlebt. «Ich habe damit nicht gerechnet.»

Zwillingsgeburten gelten in der Pferdezucht als äusserst selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei Tiere überleben, liege laut Bernsteinreiter-Hof bei unter einem Prozent.

Warum? Die Natur sei darauf nicht ausgelegt, erklärte Hof-Tierärztin Hannah Jeibmann. In der Gebärmutter gebe es eigentlich nicht genügend Platz für zwei Fohlen. Häufig kämen Zwillinge daher per Kaiserschnitt auf die Welt. Prima Diva hat es in diesem Fall aber allein geschafft.

Leipold zeigte sich überrascht von der grossen Aufmerksamkeit. «Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so ein mediales Echo gibt.» Ein Video von den am 10. April geborenen Fohlen sei bei Facebook inzwischen vielfach aufgerufen worden. «Unsere Follower-Zahlen steigen unaufhörlich.» (sda/apa/dpa)

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