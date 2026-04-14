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Comedian Torsten Sträter macht Tumor-Erkrankung öffentlich

Der deutsche Kabarettist Torsten Sträter hat mehrere Auftritte abgesagt – nun nennt er den Grund: eine Tumor-Diagnose.

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Der bekannte Comedian Torsten Sträter hat seine Fans über seine gesundheitliche Situation informiert. Auf seiner Website erklärte der 59-Jährige, dass hinter den abgesagten Auftritten keine psychischen, sondern körperliche Gründe stecken: «Dummerweise ist es stattdessen ein Tumor.»

Zuvor hatten sich viele Fans Sorgen gemacht, Sträter könnte erneut an Depressionen erkrankt sein. Dies weist er jedoch klar zurück und betont, seine Probleme seien «eher physischer Natur».

Intensive Behandlung – Details bleiben offen

Sträter schreibt, er befinde sich in Behandlung bei «überaus fähigen Ärztinnen und Ärzten» und werde seit Wochen engmaschig betreut. Die Therapie sei so intensiv, dass Auftritte derzeit nicht möglich seien.

Um welche Art von Tumor es sich handelt, machte er nicht öffentlich.

Comeback ab Mai geplant

Die Auftritte von Januar bis April musste Sträter absagen. Für den Mai zeigt er sich jedoch optimistisch: «Da werden wir uns sehen, und darauf freue ich mich sehr.»

Zugleich bittet er um Verständnis für seine längere Abwesenheit: Bei einer solchen Erkrankung konzentriere man sich zwangsläufig auf die eigene Gesundheit.

Humor bleibt trotz Diagnose

Trotz der ernsten Situation verliert Sträter seinen typischen Humor nicht. So schreibt er, es brauche keine gut gemeinten Behandlungstipps – er komme bislang gut durch die Therapie. Mit einem Augenzwinkern ergänzt er, dass ihm zeitweise sogar der Bart ausgefallen sei: «Der wächst aber gerade nach, und vermutlich werden Bärte generell überschätzt.»

Zum Schluss richtet er sich direkt an sein Publikum: «Wir sehen uns im Mai» – und kündigt scherzhaft an, seine Shows könnten zur Erholung etwas kürzer ausfallen. (mke)