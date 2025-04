«Wir haben nicht vor, gegen die ganze Welt zu kämpfen»

Der Musk-Effekt? VWs E-Auto-Verkäufe gehen durch die Decke

Lichtblick für Volkswagen: Nach der Absatzflaute 2024 gehen die Verkaufszahlen wieder nach oben. Vor allem die neuen Elektroautos der Deutschen sind gefragt.

Während Tesla im ersten Quartal 2025 weltweit einbrach, konnte Volkswagen von Januar bis März 216'800 reine Stromer ausliefern, fast 60 Prozent mehr als vor einem Jahr. In Europa konnte der VW-Konzern in den ersten drei Monaten mit 158'000 E-Autos gar mehr als doppelt so viele Elektroautos ausliefern wie im Vorjahr. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum 74'400 E-Fahrzeuge.



In Europa ist der VW-Konzern nun klarer Marktführer bei den Elektroautos. Allein die Kernmarke VW – also ohne Audi, Skoda, Seat oder Porsche – verkauft mehr E-Autos als Tesla.