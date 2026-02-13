Keanu Reeves als John Wick im neuen Videogame. Bild: Johne Wick Artwork/Saber Interactive

«John Wick»-Videospiel: Keanu Reeves prügelt demnächst durch Pixelwelten

Videospiel-Adaptionen zu Actionfilmen sind wieder wahnsinnig populär. Naheliegend also, dass die bedeutendste Filmreihe der letzten Dekade nun auch eine bekommt: Für «John Wick» ist einiges geplant.

Tim Kröplin / watson.de

Mehr «Leben»

John Wick ist neben Neo aus «Matrix» wahrscheinlich die bekannteste Rolle, in die Keanu Reeves geschlüpft ist. Angefangen mit einem reduzierten Actionfilm, der durch eine ganz eigene visuelle Ästhetik mit Genre-Normen brach. Mittlerweile wird die Killer-Filmreihe zum Medien-Franchise, das über Jahre weiter expandiert – mit Spin-offs und Serien. Auch ein Spiel gab es bereits, wenngleich es, anders als die Filmreihe, nicht auf orchestrierte Action, sondern auf Knobeleien setzte.

Ein weiteres Spiel soll nun aber die Dynamik der Filme auf Computer und Konsole bringen. Kürzlich kündigten die Spielefirma Saber Interactive und das Filmstudio Lionsgate bei Sonys State of Play ein grosses AAA-Spiel auf Basis des Actionhelden an. AAA meint hier Blockbustertitel mit extrem hohen Entwicklungsbudgets und dem Anspruch, ein kinoreifes Erlebnis zu werden.

«John Wick»-Spiel: Mit viel Liebe zum Detail

Das US-Studio Saber Interactive hat bereits Erfahrung in dem Segment, veröffentlichte 2024 etwa mit «Warhammer 40'000: Space Marine 2» ein brachiales Actionspiel. Das «John Wick»-Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit dem Franchise-Regisseur Chad Stahelski und Keanu Reeves. Der Schauspieler wird die Darstellung und Stimme der Figur übernehmen.

Keanu Reeves wird die Synchronisation von John Wick auch im Game übernehmen. Bild: keystone

Geplant ist ein Einzelspieler-Third-Person-Actionspiel. Statt in der Handlung die Filme nachzuerzählen, soll es einen neuen Plot geben. Angedacht ist eine Geschichte, die Jahre vor den Ereignissen der Filme stattfindet.

Das Universum ums Verbrechersyndikat High Table bekommt so eine neue Facette. Auch bekannte Figuren sollen aufgegriffen werden, wobei die Entwicklerinnen und Entwickler nicht konkretisierten, um welche es sich handelt.

Noch offene Fragen um «John Wick»-Spiel

Wicks einzigartiger Kampfstil, eine Mischung aus Schiessereien und Nahkampf, von Chaleski als Gun-Fu bezeichnet, soll dabei das Kernelement der Spielmechaniken werden. Saber Interactive verspricht choreografierte Gefechte, cineastische Kameraführung, Fahrsequenzen und atmosphärisch inszenierte Schauplätze.

«John Wick» soll auf Windows-PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Einen Veröffentlichungstermin gibt es bisher nicht, ebenso wenig wie einen offiziellen Namen. Noch befindet sich das Spiel offenbar in einem frühen Zustand.

Mehr zum Thema: