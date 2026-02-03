Die Switch hat den alten Rekordhalter Nintendo DS überflügelt. bild: nintendoeverything

Nintendo hat einen Lauf

Die Nintendo Switch hat den Nintendo DS als meistverkaufte Nintendo-Konsole abgelöst. Im ewigen Konsolen-Ranking reicht das für Platz 2. Wichtiger für die Japaner sind aber die Verkäufe der neuen Switch 2.

Mehr «Digital»

Die Switch ist offiziell die meistverkaufte Nintendo-Konsole. Seit dem Verkaufsstart im Jahr 2017 wurden 155,37 Millionen Switch abgesetzt. Der Nintendo DS von 2004 mit 154,02 Millionen Verkäufen hielt zuvor den Rekord als populärste Nintendo-Konsole.

Switch: 155,37 Millionen (bis Ende 2025) Nintendo DS - 154,02 Millionen Game Boy: 118,69 Millionen Wii: 101,63 Millionen Game Boy Advance: 81,51 Millionen

Alle Nintendo-Konsolen im historischen Vergleich Die Switch ist nun die erfolgreichste Nintendo-Konsole. Die Switch 2 ist erst seit Juni 2025 im Verkauf. bild: nintendo

Nintendo könnte Sonys Rekord knacken

Nintendos Hybridkonsole Switch benötigt noch 5 Millionen Verkäufe, um Sonys Playstation 2 als meistverkaufte Spielkonsole der Geschichte abzulösen. Die PS2 aus dem Jahr 2000 hat sich laut Sony rund 160 Millionen Mal verkauft.

Die Switch wird trotz des Verkaufsstarts der Switch 2 im Sommer 2025 weiter produziert und verkauft. Auch zahlreiche Spiele-Entwickler veröffentlichen ihre Titel weiterhin für die alte Konsole, da die nach wie vor grosse Nutzerzahl gute Verkaufszahlen verspricht.



Nintendo könnte daher den alten Verkaufsrekord von Sony mit einer Preissenkung vermutlich knacken. Die Japaner haben jedoch vergangenen August den Preis der damals acht Jahre alten Switch in den USA angehoben, um steigende Kosten durch neue Handelszölle auszugleichen. Auch stark steigende Preise für Arbeitsspeicher (RAM) und Flash-Speicher machen künftige Preissenkungen unrealistisch.

Die neue Switch 2 bricht alle Rekorde

Die Switch 2 verkauft sich schneller als die erste Switch. bild: nintendo

Im Weihnachtsquartal wurden bis am 31. Dezember 2025 1,36 Millionen Switch verkauft, verglichen mit 4,82 Millionen im Jahr davor. Das ist ein Minus von 72 Prozent. Dafür verkaufte Nintendo weitere 7,01 Millionen der neuen Switch 2. Der Nachfolger kommt somit in den ersten sieben Monaten auf Gesamtverkäufe von 17,37 Millionen Einheiten. Nie zuvor hat sich eine Konsole von Sony, Microsoft oder Nintendo in den ersten Monaten schneller verkauft.

Switch 2 im Vergleich mit Switch, PS5 und PS4 Die Switch 2 verkaufte sich in den ersten sieben Monaten schneller als die Switch, Playstation 5 und Playstation 4. bild: vgc

Bemerkenswert: Von den 17,37 Millionen Switch-2-Kundinnen und -Kunden haben 14,03 Millionen (80 Prozent) auch das neue Mario-Kart-Spiel «Mario Kart World» erworben.

Weitere Verkaufsschlager von Nintendo waren die Spiele «Donkey Kong Bananza», «Pokemon Legends Z-A» und «Kirby Air Riders».

(oli)