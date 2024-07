Diese «Frau» ist die erste «Miss AI»

«KI ist nicht nur ein Werkzeug; sie ist eine transformative Kraft, die Branchen umkrempeln, Normen in Frage stellen und Möglichkeiten schaffen kann, wo es vorher keine gab. In Zukunft werde ich mich dafür einsetzen, Vielfalt und Inklusivität in diesem Bereich zu fördern und sicherzustellen, dass jeder einen Platz am Tisch des technologischen Fortschritts hat.»