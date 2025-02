Lust auf einen Slow Comfortable Screw Against the Wall? WAAAS? Ich meine den DRINK, imfall

Wir haben den Cocktail mit dem wohl schlüpfrigsten Namen ever gefunden – und damit den wohl perfekten Drink zum Valentinstag.

Das, verehrte Damen und Herren, ...

... ist ein

Slow Comfortable Screw Up Against the Wall

Jap, so heisst der Drink. Übersetzt quasi «ein langsamer, bequemer Bums gegen die Wand» (uff, Deutsch ist wirklich nicht die Sprache der Liebe).

Und so geht er:

4 cl Vodka

1,5 cl Southern Comfort

8 cl frisch gepresster Orangensaft

1,5 cl Sloe Gin

1,5 cl Galliano​ Die ersten drei Zutaten in ein mit Eiswürfeln gefülltes Collins-Gas oder Longdrink-Glas geben und rühren. Sloe Gin beigeben (aber nicht rühren). Galliano vorsichtig über einen umgekehrten Barlöffel einschenken und obenauf floaten. Mit einem Orangenschnitz garnieren.

Wenn du denkst, der Name sei ein wenig – naja – tendenziös, dann liegst du nicht falsch. Und wenn wir gleich dabei sind: Willkommen in der wunderbaren Welt der Cocktails mit sexuellen Anspielungen! Perfekt für deinen Valentinstag, oder?

Slow Comfortable Screw ... echt jetzt? Wie kommt es dazu, dass ein Drink einen derartigen Namen bekommt? Der Grund liegt auf der Hand: Jovialer Alkoholkonsum macht seit jeher den Menschen geselliger; Hemmschwellen sinken, Paarungsbereitschaft steigt. Und um letzteren Aspekt zu akzentuieren, täten ein paar Drinks mit themenbezogenen Namen das ihre, so die Überlegung, wohl. Was in den 1920ern geradezu romantisch mit Between the Sheets begann, erlebte seine Blütezeit in den 80ern mit Sex On the Beach und gipfelte in der Derbheit der frühen 1990er mit dem Blowjob Shot – eine nicht unspannende Kulturgeschichte, die ich hier an früherer Stelle untersuchen durfte:

Disco Drinks nennt man gemeinhin die Gattung auch, waren doch solche gewollt sexy klingende Cocktails in der Blütezeit des Discomusiktrends prävalent und wurden auch in den entsprechenden Klubs serviert. Zu ihnen gehört auch die gesamte Familie (denn es handelt sich hier um eine ganze Reihe Drinks) der Slow Screw Cocktails.

Ja, gemeinsam ist allen der O-Saft. Bild: Difford's

Der schlüpfrige Name ist in diesem Fall aber auch etymologisch begründet, denn er lässt auf die Zutaten und Verwandschaft zu anderen Cocktails schliessen. Der Slow Screw Cocktail ist nämlich ein Screwdriver (Vodka mit Orangensaft), aber mit Sloe Gin (aus den Früchten des Schlehdorns, einer mit den Zwetschgen verwandten Steinobstart) anstelle von Vodka. Mit dem Zusatz von Southern Comfort wird daraus der Slow Comfortable Screw. Fügt man Galliano aus dem Harvey Wallbanger hinzu, wird daraus ein Slow Comfortable Screw Up Against the Wall. Und so weiter:

«Slow»: Sloe Gin

«Screw»: Orangensaft vom Screwdriver-Cocktail

«Comfortable»: Southern Comfort

«Up Against the Wall»: Galliano vom Harvey Wallbanger

«Cold»: Eis

«Hard»: Overproof Rum (Rum mit einem Alkoholgehalt über 57,15 %)

«Kiss»: Amaretto

«Mexican»: Tequila

«Between the Sheets»: weisser Rum und Cognac vom Between the Sheets

«Fuzzy»: Peachtree Schnapps vom Fuzzy Navel



Zutaten-Auswahl nach oben offen. Bild: obi

Gemeinsam haben alle diese Cocktails den Orangensaft als Hauptzutat, womit sie durchaus erfrischend-fruchtig daherkommen und gar nicht so starkalkoholisch, wie man aufgrund der Zutaten vermuten würde. Laut Difford's Guide kommt ein Slow Screw kommt auf zirka 10 Volumenprozent. Ein Slow Comfortable Screw Up Against a Cold Hard Wall With a Kiss, das zwei verschiedene Spirituosen sowie vier Liquere enthält, bringt es auf gerade mal 16 Volumenprozent. Das geht auch bei einem Valentinstag-Tête-a-Tête in Ordnung.

«Ach, der Drink heisst so? Oh, schade, ich dachte ... ach, never mind.» Bild: Shutterstock

Nun fehlen also nur noch die Rezepte der wichtigsten Slow Screw Cocktails!

Slow Screw

Hier also quasi der Ur-Vater dieser Cocktail-Familie:

4 cl Sloe Gin

2,5 cl Gin

1 dl frisch gepresster Orangensaft

Sämtliche Zutaten in ein mit Eiswürfeln gefülltes Collins-Gas oder Longdrink-Glas geben und rühren. Mit einem Orangenschnitz garnieren.

Slow Comfortable Screw

4 cl Southern Comfort

1,5 cl Bourbon

1 dl frisch gepresster Orangensaft

1,5 cl Sloe Gin Die ersten drei Zutaten in ein mit Eiswürfeln gefülltes Collins-Gas geben und rühren. Sloe Gin vorsichtig über einen umgekehrten Barlöffel einschenken und obenauf floaten.

Slow Comfortable Screw Against a Cold Hard Wall

Den «Up Against the Wall» hatten wir eingangs des Artikels. Diese Steigerung krieg noch Overproof Rum dazu.

4 cl Vodka

1,5 cl Sloe Gin

1,5 cl Southern Comfort

8 cl frisch gepresster Orangensaft

1 cl Galliano

1 cl White Overproof Rum Die ersten vier Zutaten in ein mit Eiswürfeln gefülltes Collins-Gas oder Longdrink-Glas geben und rühren. Galliano vorsichtig über einen umgekehrten Barlöffel einschenken und obenauf floaten. Mit dem Rum ebenso verfahren. Mit einem Orangenschnitz garnieren.

Slow Comfortable Screw Against a Cold Hard Wall With a Kiss

Der «Kuss» ist der Amaretto. Herzig, nicht? Und, ja, in einem Tiki-Mug serviert, gilt dies auch als klassischer Tiki-Cocktail.

4 cl Vodka

1,5 cl Sloe Gin

1,5 cl Southern Comfort

8 cl frisch gepresster Orangensaft

1,5 cl Amaretto

1 cl Galliano

1 cl White Overproof Rum

Die ersten vier Zutaten in ein mit Eiswürfeln gefülltes Collins-Gas oder Longdrink-Glas geben und rühren. Amaretto tröpfchenweise beigeben (aber nicht rühren). Galliano vorsichtig über einen umgekehrten Barlöffel einschenken und obenauf floaten. Mit dem Rum ebenso verfahren. Mit einem Orangenschnitz garnieren.

Slow Comfortable Screw Between the Sheets

1,5 cl Vodka

1,5 cl weisser Rum (nicht overproof)

1,5 cl Cognac

1,5 cl Southern Comfort

1,5 cl Sloe Gin

1 dl frisch gepresster Orangensaft​ Alle Zutaten in ein mit Eiswürfeln gefülltes Collins-Gas geben und vorsichtig rühren. Mit einem Orangenschnitz garnieren.

Slow Comfortable Fuzzy Screw Up Against the Wall

4 cl Vodka

1,5 cl Southern Comfort

1,5 cl Peachtree Schnapps

8 cl frisch gepresster Orangensaft

1 cl Sloe Gin

1 cl Galliano

Die ersten vier Zutaten in ein mit Eiswürfeln gefülltes Collins-Gas oder Longdrink-Glas geben und rühren. Soe Gin tröpfchenweise beigeben (aber nicht rühren). Galliano vorsichtig über einen umgekehrten Barlöffel einschenken und obenauf floaten. Mit einem Orangenschnitz garnieren.

Slow Comfortable Mexican Screw Up Against the Wall

2 cl Tequila Blanco

2 cl Vodka

1,5 cl Southern Comfort

8 cl frisch gepresster Orangensaft

1,5 cl Sloe Gin

1,5 cl Galliano

Die ersten vier Zutaten in ein mit Eiswürfeln gefülltes Collins-Gas oder Longdrink-Glas geben und rühren. Sloe Gin tröpfchenweise beigeben (aber nicht rühren). Galliano vorsichtig über einen umgekehrten Barlöffel einschenken und obenauf floaten. Mit einem Orangenschnitz garnieren.