Vielsagender Post auf Instagram: Moderiert Michelle Hunziker den ESC in Basel?

Heute Nachmittag (15 Uhr) gibt die SRG bekannt, wer den Eurovision Song Contest (ESC) in Basel moderieren darf. Schon am Morgen verdichten sich die Zeichen, wer am Ende das Rennen machen dürfte: Michelle Hunziker.

Der Post von Michelle Hunziker. Bild: instagram

So postete die 47-Jährige am Montagmorgen eine Story auf Instagram, welche die Spekulationen rund um den begehrten Job anheizen. «Wir gehen in die Schweiz für was?», schreibt Hunziker zu einer Videoaufnahme, welche die Moderatorin im Zug zeigt.

Zuvor hatte bereits der «Blick» berichtet, dass die italienisch-schweizerische Doppelbürgerin das Rennen machen dürfte. Für Hunziker spricht, dass sie in Deutschland und Italien bereits diverse grosse Events moderiert hat. Weiter gilt sie als Sprachtalent: So spricht sie nicht nur fliessend Deutsch und Italienisch, sondern auch Englisch und Französisch – die beiden Sprachen also, in welchen die ESC-Moderation unabhängig vom Austragungsort durchgeführt wird.

Wie es im Bericht weiter heisst, werden auch Hazel Brugger und Sven Epiney für weitere Jobs beim Mega-Event heiss gehandelt.

Mehr folgt in Kürze ...

(dab)