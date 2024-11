Film-News

«I Know What You Did Last Summer» bekommt ein Sequel +++ «Game of Thrones»-Film in Planung

Mehr «Leben»

Der Horrorfilm «I Know What You Did Last Summer» bekommt nach 27 Jahren eine Fortsetzung – auch der Hauptdarsteller wird zurückkehren. Ein weiterer Film aus den 90er-Jahren, der wieder aufgerollt wird, ist «Cliffhanger». Damals mit Sylvester Stallone, heute spielt Lily James die Hauptrolle.

Diese und weitere Film-News findest du hier:

«I Know What You Did Last Summer» kriegt eine Fortsetzung

2023 wurde eine Fortsetzung zum Horrorfilm «I Know What You Did Last Summer» angekündigt. Nun ist bestätigt, dass Freddie Prinze Jr. nach 27 Jahren auch im neuen Film dabei sein wird und seine Rolle als Ray Bronson wieder aufnimmt. Die Verhandlungen mit Jennifer Love Hewitt sind noch am Laufen.

Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt in «I Know What You Did Last Summer» (1997). Bild: columbia pictures

Erste Bilder für die Neuverfilmung von «Cliffhanger»

Der Film «Cliffhanger» aus den 1993er-Jahren mit Sylvester Stallone wird neu verfilmt. Erste Bilder zeigen Lily James als Hauptdarstellerin. Ebenfalls zum Cast gehören Pierce Brosnan und Nell Tiger Free. Die offizielle Synopsis des Filmes lautet: «In diesem Reboot des Actionklassikers ‹Cliffhanger› betreiben der erfahrene Bergsteiger Ray Cooper (Pierce Brosnan) und seine Tochter Sydney eine Berghütte in den Dolomiten. Während eines Wochenendausflugs mit dem Sohn eines Milliardärs geraten sie ins Visier von Kidnappern».

Momentan laufen noch die Dreharbeiten. Wann der Film ins Kino kommt, ist noch nicht klar.

Lily James in «Cliffhanger». Bild: imdb

«Cliffhanger» ist eine Neuverfilmung von dem Film aus 1993 mit Sylvester Stallone. Bild: imdb

Neuer Trailer für «Skeleton Crew»

Am 3. Dezember kommt die neue «Star Wars»-Serie «Skeleton Crew» auf Disney Plus heraus. In einem neuen Trailer ist Jude Law zu sehen, der sich quer durch die Galaxie kämpft, um einer Gruppe Kinder zu helfen, zu ihren Familien zurückzukehren. Die von Jon Watts produzierte Serie spielt in der gleichen Zeitspanne wie «The Mandalorian» und «Book of Boba Fett».

Trailer hier schauen:

Soundtrack für «The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim» veröffentlicht

Die englische Folk-Pop-Künstlerin Paris Paloma hat einen Originalsong für den kommenden Anime-Film «Der Herr der Ringe: The War of the Rohirrim» aufgenommen. Der Song wurde von Phoebe Grittins, die gemeinsam mit Arty Papageorgiou, Jeffrey Addiss und Will Matthews das Drehbuch erstellte, geschrieben. Der Film läuft ab dem 12. Dezember in den Schweizer Kinos.

Mehr zu der neuen LOTR-Adaption:

«Outer Banks» für eine finale 5. Staffel verlängert

Die beliebte Netflix-Serie «Outer Banks» wurde für eine fünfte Staffel verlängert, die gleichzeitig auch die letzte sein wird. Dies wurde kurz vor der Veröffentlichung der Staffel 4 Teil 2 am 7. November angekündigt.

Trailer Staffel 4 Teil 2:

«Orphan 3» ist bestätigt

Der dritte Film der «Orphan»-Horrorreihe hat offiziell grünes Licht bekommen. Isabelle Fuhrman kehrt in ihre ikonische Rolle der Esther zurück, und auch «Orphan: First Kill»-Autor David Coggeshall und Regisseur William Brent Bell arbeiten an dieser Fortsetzung mit. Details zur Handlung sind noch unter Verschluss.

Isabelle Fuhrman in «Orphan» (2007). Bild: dark castle holdings

«Game of Thrones»-Film in Arbeit

Fünf Jahre nach dem Serienfinale von «Game of Thrones» soll nun ein Film, der in diesem Universum spielt, in Arbeit sein. Das Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» berichtet, dass das Projekt noch in den Startlöchern steht und bisher weder ein Regisseur noch Schauspieler verpflichtet wurden. Auch ob Autor George R.R. Martin involviert ist, ist nicht klar.

Bild: HBO

Erstes Bild von Jeremy Allen White in Bruce-Springsteen-Biopic

Jeremy Allen White spielt Musiklegende Bruce Springsteen in neuem Biopic namens «Deliver Me From Nowhere». Der Film handelt von der Entstehung des Albums Nebraska, das Springsteen 1982 herausgebracht hat. Regie führt Scott Cooper.

Bild: searchlight pictures

Nächster «Jumanji»-Film für 2026 angekündigt

Der vierte Teil der Filmreihe «Jumanji» soll im Dezember 2026 in die Kinos kommen. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan und Jack Black sollen alle zurückkehren. Auch Regisseur Jake Kasdan ist wieder an Bord. Zur Handlung ist noch nichts bekannt.

Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan und Jack Black in «Jumanji: Welcome to the Jungle» (2017). Bild: AP/Sony Pictures

Tom Cruise in Gesprächen für «Days of Thunder»-Fortsetzung

Tom Cruise befindet sich in Gesprächen mit dem Filmsutdio Paramount Pictures über eine Fortsetzung von «Days of Thunder». Der Film aus dem Jahre 1990 handelt von einem jungen Rennfahrer, der nach einem schweren Unfall seine Karriere von Neuem aufbauen muss.

Nicole Kidman und Tom Cruise in «Days of Thunder» (1990). Bild: paramount pictures

(cmu)

Mehr zu Filmen und Serien: