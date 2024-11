Wer will ein brandneues Batmobile? Gibt nur 10 Stück – für das entsprechende Kleingeld Bild: brucewaynex.com

Wayne Enterprises (jap – die Firma heisst wirklich so) baut den Batman-«Tumbler» mit Chevy-V8-Motor in einer limitierte Auflage von nur 10 Stück.

Zurückgezogen lebende Milliardäre mit geheimer Superhelden-Identität aufgepasst! Per sofort könnt ihr wie der geheimnisvolle Caped Crusader unterwegs sein! Wayne Enterprises hat nämlich eine limitierte Serie originalgetreuer, strassentauglicher Reproduktionen des legendären «Tumbler»-Batmobile aus Christopher Nolans «Dark Knight»-Trilogie im Angebot.

Bild: brucewaynex.com

Doch, doch – richtig gelesen! Wayne Enterprises ist eine echte Firma. Oder, sagen wir's mal so: Warner Bros. hat sich mit der PR-Firma Relevance International zusammengetan, um High-End-Luxusprodukte anzubieten – unter dem Banner des Konglomerats des fiktiven Milliardärs Bruce Wayne. Ihr neuestes Angebot: das Batmobile. Und nicht irgendein Batmobile, sondern der dystopischste aller Batmobile-Versionen: der «Tumbler» der «Dark Knight»-Trilogie. Aber diesmal in echt. Einen, den man richtig fahren kann, weisch.

Gerade mal zehn Exemplare davon werden von der kalifornischen Automanufaktur Action Vehicle Engineering hergestellt. Kostenpunkt: 2,99 Millionen Dollar (2,6 Millionen Franken) das Stück.

Bild: brucewaynex.com

Während in den Filmen der Tumbler einen Düsenturbinenantrieb vorweisen kann, wird das Strassenfahrzeug vom sattsam bekannten 6,2-Liter-LS3-Motor von Chevrolet angetrieben, mit einer Leistung von 525 PS. Diese solide Power ist durchaus nötig, denn das ganze Vehikel mit seinem Gitterrahmen aus Stahlrohr und Komponenten aus Carbon, Glasfaser und Kevlar bringt gut 2,5 Tonnen auf die Waage.

Das echte Batmobile-Feeling wird komplimentiert durch detailgetreu nachgebildete Mini-Geschütztürme, einem simulierten Düsentriebwerk und einem Rauchabwurfsystem. Das Interieur (von dem noch keine Abbildungen existieren) soll ebenfalls filmgetreu ausgestattet werden.

Bild: brucewaynex.com

Mit seinem Preis von 3 Millionen Dollar und seiner vorbestimmten Seltenheit ist der Tumbler in der Kategorie der spezialisierten Hypercars angesiedelt und steht somit im Wettbewerb mit dem Aston Martin Valkyrie und in ähnlich limitierter Serie hergestellten Fahrzeugen. Bleibt zu hoffen, dass wenigstens einer der superreichen Batman-Fans seinen Tumbler ab und an ausfährt, damit wir Normalsterbliche auch was davon haben.

BONUS: Das beste Batmobile aller Zeiten? Jaja, der Tumbler ist seeeehr cool. Doch ist er das aller-coolste Gefährt aller Batman-Filme? Schauen wir doch husch:

Eigentlich – EiGeNtLiCh – geht nichts über das «Danananananananana»-Batmobile des Sechzigerjahre-Films und der TV-Serie, oder?