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Harry Potter: HBO veröffentlicht erstes Bild zur Serie

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So sieht die «Harry Potter»-Serie aus – HBO veröffentlicht erstes Bild

Willkommen in Hogwarts! Fans bekommen endlich einen ersten Blick auf die Schule für Hexerei und Zauberei aus der kommenden «Harry Potter»-Serie.
25.03.2026, 09:0825.03.2026, 09:08

Die wichtigsten Cast-Mitglieder sind bekannt und die Dreharbeiten für die neue «Harry Potter»-Serie haben auch bereits begonnen.

Nun hat HBO offiziell das erste Bild zur kommenden Serie veröffentlicht. Es zeigt den Rücken des jungen Harry Potter (gespielt von Dominic McLaughlin) in der Quidditch-Robe des Teams Gryffindor mit seinem Namen und der Spielernummer sieben. Die Bildunterschrift lautet: «Morgen ⚡️», was auf eine Veröffentlichung eines ersten Teasers hindeutet. Die Produktionsdesignerin Mara LePere-Schloop ist für das Erscheinungsbild der Schule in der neuen Serie verantwortlich.

Dominic McLaughlin in der neuen Harry Potter Serie
Bild: hbo

Neben McLaughlin gehören zur Besetzung Alastair Stout als Ron Weasley, Arabella Stanton als Hermine Granger, John Lithgow als Albus Dumbledore, Janet McTeer als Minerva McGonagall, Paapa Essiedu als Severus Snape, Nick Frost als Rubeus Hagrid und weitere.

Die HBO-Adaption von J. K. Rowlings berühmter Buchreihe wird von Showrunnerin Francesca Gardiner und Regisseur Mark Mylod geleitet. Zu den ausführenden Produzenten gehören Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts von Brontë Film and TV sowie David Heyman von Heyday Films.

Die «Harry Potter»-Serie befindet sich derzeit in Grossbritannien in den Warner-Bros.-Studios in Produktion. Aktuell gibt es noch keinen offiziellen Starttermin für die Serie, doch Casey Bloys, Vorsitzender und CEO von HBO, hat angedeutet, dass die Premiere Anfang 2027 stattfinden könnte.

(cmu)

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Das sind die Schauspieler der neuen «Harry Potter»-Serie
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Das sind die Schauspieler der neuen «Harry Potter»-Serie

Hermine, Harry und Ron werden von Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout verkörpert.
quelle: hbo
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