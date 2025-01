Film-News

Wird Ryan Gosling der nächste «Star Wars»-Held?

Berichte, dass Ken, auch bekannt als Ryan Gosling, auf dem Weg in eine weit, weit entfernte Galaxie ist, werden immer lauter.

Ryan Gosling befindet sich momentan in Verhandlungen, um die Hauptrolle in einem der nächsten «Star Wars»-Filme. Die Filme werden von «Deadpool and Wolverine»-Regisseur Shawn Levy produziert.

Levy entwickelt seinen «Star Wars»-Film seit 2022. Jonathan Tropper, der mit Levy an Filmen wie «This Is Where I Leave You» und «The Adam Project» zusammengearbeitet hat, schreibt seit über einem Jahr an dem Drehbuch, berichtet das US-Branchenmagazin «The Hollywood Reporter».

Noch ist unklar, wann Levys Film spielen wird und wo sich die Saga einreihen wird. Die Star-Wars-Geschichten haben Hunderte Jahre überdauert und schildern die Ereignisse in einer galaktischen Republik, die sich in eine Diktatur verwandelt hat und nun eine Rebellion anzettelt. Es ist auch unklar, ob es sich im Film um Jedis und ihre Feinde, die Sith, handelt.

Was hingegen bekannt ist, ist, dass Levys Film nichts mit der Skywalker-Saga zu tun hat, den Geschichten rund um die bekannten und beliebten Figuren Luke Skywalker und seinen Vater Anakin aka Darth Vader.

Ryan Gosling soll dem «Star Wars»-Universum beitreten. Bild: imago images

Es soll ein eigenständiger Film sein, so Quellen gegenüber «The Hollywood Reporter». Lucasfilm äusserte sich nicht zu einem bevorstehenden Deal oder zu den Details des Projekts.

Wenn die Zusammenarbeit mit Ryan Gosling zustande kommen würde, wäre Levys Film das nächste «Star Wars»-Projekt, das realisiert würde. Die Dreharbeiten könnten noch diesen Herbst beginnen.

«The Mandalorian and Grogu» wurden Mitte Dezember fertiggestellt und werden am 20. Mai 2026 in die Kinos kommen.

Mit Gosling wird in einem «Star Wars»-Film zum ersten Mal ein bekannter Schauspieler mit an Bord sein. In der ursprünglichen Trilogie spielten Nachwuchsschauspieler und britische Veteranen mit und machten Schauspieler wie Mark Hamill, Harrison Ford und Carrie Fisher zu bekannten Namen in Hollywood. Die Vorgängerfilme folgten einem ähnlichen Modell. In der Disney-Ära holte J.J. Abrams ebenfalls eine Reihe aufstrebender Talente ins Boot, auch wenn er die Originalstars zurückbrachte.

