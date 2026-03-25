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Stephen Colbert schreibt den neuen «Der Herr der Ringe»-Film

Stephen Colbert arrives at the 77th Primetime Emmy Awards on Sunday, Sept. 14, 2025, at the Peacock Theater in Los Angeles. (AP Photo/Jae C. Hong) Stephen Colbert
Nach über zehn Jahren ist Schluss mit «Late Show with Stephen Colbert»: Colbert versucht sich nun als Drehbuchautor.Bild: keystone
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Stephen Colbert schreibt den neuen «Herr der Ringe»-Film

Der Komiker und Talkshow-Host hat bald einen neuen Job: Er wird Drehbuchautor des neuen «Der Herr der Ringe»-Films.
25.03.2026, 10:5025.03.2026, 10:50

Zwei Monate vor seiner letzten Late-Night-Show hat US-Satiriker Stephen Colbert (61) die Mitarbeit am Drehbuch für einen neuen «Herr der Ringe»-Film angekündigt.

Der Arbeitstitel des Films ist aktuell «The Lord of the Rings: Shadow of the Past». Das Drehbuch soll von Colbert, Philippa Boyens und Peter McGee geschrieben werden. Das Trio wird mit den kreativen Köpfen hinter der New-Line-Reihe zusammenarbeiten: Sir Peter Jackson, Dame Fran Walsh und Philippa Boyens.

Colbert verriet, dass der Film auf «Nebel über den Hügelgräbern» basieren wird, dem achten Kapitel von «Die Gefährten», in dem Hobbits von einem Hügelgeist in einem unnatürlichen Nebel gefangen gehalten werden. Die Geschichte beinhaltet auch eine bei den Fans beliebte Figur, die in den vorherigen Filmen nicht vorkam: Tom Bombadil.

«Der Herr der Ringe: Schatten der Vergangenheit» spielt 14 Jahre nach Frodos Tod. Sam, Merry und Pippin machen sich auf, um die ersten Schritte ihres Abenteuers noch einmal nachzuverfolgen. Unterdessen hat Sams Tochter Elanor ein lange verborgenes Geheimnis entdeckt und ist entschlossen, aufzudecken, warum der Ringkrieg beinahe verloren war, noch bevor er überhaupt begonnen hatte.

In einem Video mit Sir Peter Jackson kündigt Colbert die News an:

Im Video sagt er: «Du weisst, was mir die Bücher bedeuten und was mir deine Filme bedeuten, aber was ich immer wieder gelesen habe, waren die sechs Kapitel am Anfang von ‹Die Gefährten›, die ihr damals nie in den ersten Film aufgenommen habt.»

Colbert möchte etwas erschaffen, das «den Büchern vollkommen treu bleibt und gleichzeitig den bereits gedrehten Filmen vollkommen treu bleibt». Er sagte, er habe gemeinsam mit seinem Sohn, dem Drehbuchautor Peter Colbert, einen Entwurf für die Geschichte ausgearbeitet.

Der Late-Night-Host ist seit Langem als begeisterter «Herr der Ringe»-Fan bekannt und hat auf der Comic-Con sogar Podiumsdiskussionen sowohl zur Amazon-Serie als auch zu «Der Hobbit – Die Schlacht der Fünf Heere» moderiert.

Colberts Film ist der zweite kommende Film im Tolkien-Universum. «Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum», dessen Kinostart für den 17. Dezember 2027 geplant ist, wird von Gollum selbst – Andy Serkis – gedreht und begleitet Aragorn auf seiner Mission, Gollum in der Zeit zwischen «Der Hobbit» und «Die Gefährten» zu fangen, um den Ring vor Sauron zu bewahren. Vor Kurzem wurde angekündigt, dass Kate Winslet ebenfalls eine der Hauptrollen spielen wird.

(cmu, sda)

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