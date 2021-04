Leben

Film

«Herr der Ringe»-Filme aufgetaucht: Die sowjetische Version ist speziell



«Herr der Ringe» mal anders: Sowjetische Verfilmung von 1991 auf YouTube aufgetaucht

Die «Herr der Ringe»-Trilogie gehört zu den erfolgreichsten Buchverfilmungen überhaupt. Was viele nicht wissen: 1991 wurde im sowjetischen Fernsehen bereits eine zweiteilige Adaption mit dem Titel «Die Hüter» ausgestrahlt, genau zehn Jahre vor «Die Gefährten» von Peter Jackson.

Seither galt die sowjetische Version allerdings als verschollen. Nun hat der russische TV-Sender «5TV» die Filme digitalisiert und stellt sie auf YouTube kostenlos zur Verfügung, wie der Guardian berichtet. Die beiden Teile dauern jeweils eine Stunde und drehen sich um die Geschehnisse des ersten Teils der Buchtrilogie.

Dabei werden unterschiedliche Teile des Buches, die es nicht in Peter Jacksons Verfilmung geschafft haben, in die Geschichte aufgenommen. So erhält zum Beispiel Tom Bombadil einen Auftritt.

Gratis auf YouTube

Dies dürfte für Fans aber die einzige Verbesserung im Vergleich zur Hollywood-Interpretation aus den 2000er-Jahren sein. Die sowjetische Version gleicht eher einem Theaterstück als einem Kino-Blockbuster. Hier die beiden Teile:

Die Hüter – Teil 1 Video: YouTube/Пятый канал Россия

Die Hüter – Teil 2 Video: YouTube/Пятый канал Россия

Leider ist diese Version erst auf Russisch verfügbar. YouTube bietet zwar eine automatische Übersetzung an, diese ist leider nicht sehr empfehlenswert.

Amazon Prime startet noch dieses Jahr mit «Herr der Ringe»-Serie

Doch Fans dürfen sich freuen, noch in diesem Jahr soll auf Amazon Prime eine «Herr der Ringe»-Serie starten. Es sind fünf Staffeln geplant und die Kosten werden auf etwa eine Milliarde US-Dollar geschätzt.

Die Serie wird aber nicht zu Zeiten von Frodo und Co. spielen, sondern rund 3000 Jahre vor den Ereignissen der Filme. Damit soll quasi die Vorgeschichte der Ringkriege erzählt werden. (leo)

