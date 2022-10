Neuauflage von «Die nackte Kanone» geplant – mit Liam Neeson?

Der gebürtige Nordire Neeson («Schindlers Liste») war zuletzt auf Action-Rollen abonniert, etwa mit der «96 Hours»-Trilogie und in Filmen wie «Run All Night», «Men in Black: International» und «Blacklight». (aeg/sda/dpa)

Knapp 30 Jahre nach dem dritten und bislang letzten Teil der «Nackte Kanone»-Reihe ist nun eine Neuauflage des Klamauks unter der Regie von Akiva Schaffer (44, «Hot Rod – Mit Vollgas durch die Hölle» geplant. Der US-Regisseur und das Paramount-Studio wollten dafür den Actionhelden Liam Neeson (70, «Taken») vor die Kamera holen, berichteten die Branchenportale «Variety» und «Hollywood Reporter» am Donnerstag (Ortszeit). Die Verhandlungen würden laufen. Der Komiker Seth MacFarlane ist demnach als Produzent an Bord.

Ich arbeite – übrigens nicht erst seit Corona – zu einem guten Teil im Homeoffice. Viel brauche ich dafür nicht. Einen Laptop, einen Drucker und eine Kaffeemaschine. Die Zimmer meiner Teenie-Kids bevölkern je ein Laptop plus eine Playstation. Und ich gestehe: Alles ist im ständigen Standby-Modus.

Wer mich aus meinem Blog «Rund um gsund» kennt, weiss, dass Kaffee, sagen wirs mal so: einen recht hohen Stellenwert geniesst in meinem Leben. Ohne den Gedanken an die erste Tasse des Tages würde ich es nicht aus dem Bett schaffen, davon bin ich überzeugt. Ein Knopfdruck, ein paar Sekunden warten – aaah! Ich liebe das Geräusch, den Geruch, den ersten Schluck. Und dass sie schon morgens parat ist für mich. Und es für den Rest des Tages bleibt. Denn wenn ich Kafi brauche, brauche ich ihn sofort, nicht in ein paar Minuten. Das Koffein-Programm ist für mich das, was für andere Zigaretten sind: Je nach Situation brauche ich es zur Beruhigung, zur Anregung, zum Nachdenken, oder einfach, um mal Pause zu machen.