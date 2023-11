Neuer «Karate Kid»-Film mit Jackie Chan und Ralph Macchio geplant

Die beiden Schauspieler kündigten am Dienstag (Ortszeit) in einer Videobotschaft ein neues «Karate Kid»-Projekt an. Zugleich gab das Duo bekannt, dass nun eine weltweite Suche nach einem Nachwuchstalent beginnen werde. Das Studio Sony Pictures sucht demnach einen Darsteller im Alter von 15 bis 17 Jahren mit Martial-Arts-Kenntnissen. Regisseur Jonathan Entwistle will den Film im Dezember 2024 in die Kinos bringen.

William trägt endlich eine Krone! Als «sexiest Glatzkopf der Welt». Wie kommt's???

Es gibt ja angeblich für jeden Topf einen Deckel und für jeden Promi irgendeinen Titel und sei es bloss Germany's Next Topflappen. Kronprinz William hat bereits etliche Titel, nämlich Prince of Wales, Duke of Cornwall, Duke of Rothesay, Duke of Cambridge, Earl of Chester, Earl of Carrick, Earl of Strathearn, Baron Carrickfergus, Baron of Renfrew, Lord of the Isles, Prince und Great Steward of Scotland. Und ein paar mindere mehr.