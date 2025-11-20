Ein Bild aus house of the dragon staffel 2 Bild: hbo

Verfrühte Weihnachten für «Game of Thrones»-Fans: HBO plant neue Spin-Off-Staffeln

Valentin Grünig Folge mir

«Game of Thrones»-Fans können sich auf die nächsten drei Jahre zünftig freuen. Am Donnerstag hat der US-Fernsehsender HBO offiziell die Verlängerung der Spin-offs «House of the Dragon» und «A Knight of the Seven Kingdoms» bestätigt. Besonders spannend: «A Knight of the Seven Kingdoms» erhält bereits eine zweite Staffel, noch bevor die Serie am 18. Januar 2026 Premiere feiert. Die dritte Staffel von «House of the Dragon» startet im Sommer 2026 – auch hier ist bereits eine weitere angekündigt.

Staffel fünf nicht ausgeschlossen

Showrunner Ryan Condal hatte zuvor angekündigt, dass «House of the Dragon» möglicherweise mit der vierten Staffel enden könnte. In der offiziellen Mitteilung liess HBO jedoch offen, ob dies tatsächlich die letzte Staffel sein wird. Eine Fortsetzung über Staffel vier hinaus ist also nicht ausgeschlossen.

Die zweite Staffel von «A Knight of the Seven Kingdoms» ist für 2027 geplant. Die vierte Staffel von «House of the Dragon» soll 2028 erscheinen. Berichten zufolge beginnen die Dreharbeiten zu «A Knight of the Seven Kingdoms» Staffel 2 bereits im März 2026. Eine offizielle Bestätigung für die dritte Staffel steht zwar noch aus, die Aussichten auf kontinuierliche Neuigkeiten stimmen aber optimistisch.

Peter Claffey in «A Knight of the Seven Kingdoms». Bild: hbo

Die Ankündigung gibt den Fans Sicherheit und sorgt für Vorfreude. Zwei der beliebtesten Spin-offs des Game of Thrones-Universums sind gesichert, die Veröffentlichungstermine stehen fest. HBO zeigt damit, dass das Westeros-Universum lebendig bleibt und sich Fans auch in den kommenden Jahren an neuen Geschichten erfreuen können.