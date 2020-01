Leben

Disney gibt endlich Schweizer Start und Preise von Disney Plus bekannt



Disney hat am Dienstagmorgen bekannt gegeben, dass man den Start in Europa vorverschieben werde. Bisher sollte der Dienst in diversen Ländern am 31. März verfügbar sein. Nun wird der Streaming-Dienst bereits am 24. März online gehen – ausser in den Niederlanden, wo er schon seit November verfügbar ist.

Gute Nachrichten gibt es auch für die Schweizer Fans: Disney hat nun offiziell bestätigt, dass der Dienst hierzulande ebenfalls am 24. März starten wird. Die App werde auf nahezu allen bekannten Mobilgeräten und internetfähigen Fernsehern verfügbar sein. Auch Besitzer von Spielkonsolen werden die App in den entsprechenden App-Stores finden.

Wie gross die Bibliothek sein wird, ist aktuell noch unklar. Sicher ist, dass Disney nebst diversen Klassikern auch seine Originals wie die Serie «The Mandalorian» anbieten wird. Das Monatsabo kostet 9.90 Franken, wer gleich ein Jahresabo löst, bezahlt 99 Franken. (pls)

