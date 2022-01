Bild: netflix/ shutterstock/ watson

Diese 7 Bücher werden 2022 verfilmt

Wenn Bücher verfilmt werden, kommt das nicht immer gut. Siehe: «Twilight», «Eragon», «The Mortal Instruments», «Paper Towns» und der dritte Teil der «Divergent»-Serie. Es gäbe noch unzählige weitere Beispiele.

Es gibt aber auch gute Beispiele wie «The Witcher» und «Shadow and Bone» (die zweite Staffel kommt dieses Jahr). Auch die neuen Marvel-Filme, die auf Comicbücher basieren sowie das «Star Wars»-Spin-off «The Mandalorian» erfreuen sich an grosser Beliebtheit.

Diese sieben Bücher sollen nun dieses Jahr verfilmt werden:

«First Kill»

Bestseller-Autorin V. E. Schwab veröffentlichte die Kurzgeschichte «First Kill» im Buch «Vampires Never Get Old». Nun wird die Story von Netflix verfilmt und Schwab fungiert als Produzentin. Ausführende Produzentin ist Emma Roberts.

Buchcover «Vampires never get old». Bild: Titan Publ. Group Ltd.

Besetzung & Handlung

Die Besetzung von «First Kill» wurde bereits bekannt gegeben. In der Hauptrolle verkörpert Sarah Catherine Hook den Teenager-Vampir Juliette. Damit Juliette ihren rechtmässigen Platz in der Familie einnehmen kann, muss sie ihren ersten Mord verüben. Als Opfer hat sie sich Calliope ausgesucht. Diese wird von Imani Lewis gespielt. Es stellt sich allerdings heraus, dass Calliope eine Vampir-Jägerin ist. Sich gegenseitig zu töten ist nicht einfach, vor allem wenn da noch romantische Gefühle im Spiel sind.

Sarah Catherine Hook (links) und Imani Lewis. Bild: netflix

Geplant sind eine Staffel mit acht Folgen. Ein Veröffentlichkeitsdatum wurde noch keines angekündigt.

«The Sandman»

«The Sandman» ist eine Comicbuchserie, die von Neil Gaiman («Good Omens», «Coraline») geschrieben wurde. Gaiman ist bei der Dark-Fantasy-Serie nicht nur der Produzent, sondern fungiert auch als Drehbuch-Co-Autor.

Special-Edition-Ausgabe von «The Sandan» zum dreissigjährigen Jubiläum. Bild: KNV Besorgung

Besetzung und Handlung

Der Sandmann (gespielt von Tom Sturridge) ist der Herr der Träume. Nach über 100 Jahren Gefangenschaft kommt er endlich frei. Doch sein Reich ist nicht mehr das, was es mal war. Gwendoline Christie (bekannt aus «Game of Thrones») verkörpert Lucifer. Weiter spielen Charles Dance, Jenna Coleman, Stephen Fry und Kirby Howell-Baptiste in der Horrorserie mit.

Im September 2021 veröffentlichte Netflix einen ersten Trailer. Zur Veröffentlichung gibt es noch keine Angaben.

Trailer

«The Cruel Prince»

Handlung

Jude und ihre Schwestern wurden als Kinder in das Land der Feen verschleppt und von einem Elfenkönig aufgezogen. Seither sind 10 Jahre vergangen und Jude versucht immer noch mit allen Mitteln dazuzugehören. Von den meisten Elfen wird sie als Mensch allerdings verachtet, besonders von Prinz Cardan. Um am Hof der Elfen zu überleben, muss sie aber gerade ihm die Stirn bieten.

Buchcover «The Cruel Prince». Das erste Buch der «Folk of the Air»-Reihe. Bild: little brown books for young readers

Cast

Verfilmt wird das Buch von Universal Studios. Die Besetzung und das Veröffentlichkeitsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben.

«Red, White & Royal Blue»

Handlung

Dieses Liebesbuch erzählt die Geschichte eines britischen Kronprinzen und dem Sohn der amerikanischen Präsidentin. Bei einem Staatsbesuch eskaliert ein Streit zwischen den beiden. Die Medien bekommen schnell Wind davon und als Folge verschlechtert sich die Beziehung zwischen den beiden Ländern. Die jungen Männer sollen nun in einem PR-Stunt vortäuschen, dass sie sich versöhnt haben. Sie merken, dass mehr zwischen ihnen ist, als nur vorgetäuschte Freundschaft.

Buchcover für «Red, White & Royal Blue». Bild: Macmillan USA

Cast

Die Besetzung für «Red, White & Royal Blue» ist noch nicht bekannt. Auch beim Veröffentlichkeitsdatum müssen sich die Fans noch gedulden.

Produziert wird der Film von Amazon. Greg Berlanti, der bereits den queeren Film «Love, Simon» produzierte, wurde auch hier verpflichtet. Gemeinsam mit Sarah Schechter (sie arbeitete an Serien wie «You», «Arrow», «Riverdale», «Legends of Tommorow» und dem Film «Free Guy») produziert Berlanti den Film.

«The Invisible Life of Addie LaRue»

Ebenfalls von der Autorin V. E. Schwab stammt das Buch «The Invisible Life of Addie LaRue». In 2020 machte Schwab bekannt, dass dieses verfilmt wird. Regisseurin des Films ist Augustine Frizzell, die auch bei der Serie «Euphoria» Regie führte.

Eines der Buchcover für «The Invisible Life of Addie LaRue». Bild: Titan Books

Handlung & Cast

Addie LaRue lebt seit 300 Jahren. Da sich niemand an die erinnern kann, lebt sie ihr Leben im Schatten und hat sich daran gewöhnt. Doch als sie plötzlich jemand an ihren Namen erinnern kann, kann sie das fast nicht glauben. Ist ihr Fluch gebrochen?

Weder ein Veröffentlichkeitsdatum, noch ein Cast wurden bekannt gegeben.

Von der Autorin V.E. Schwab wird ebenfalls «City of Ghosts» und die Trilogie «Shades of Magic» verfilmt. Letzteres adaptiert Sony in eine Serie.

«A Court of Thorns and Roses»

Handlung

Nesta kriegte gegen ihren Willen einen Platz am Hof der Nacht und tut sich schwer damit, ihr Schicksal zu akzeptieren. Cassian soll Nesta dabei helfen und die entwickeln romantische Gefühle füreinander. Doch dann droht dem Königreich Krieg und Nesta muss drei magische Artefakte finden. Ihre Suche bringt dunkle Machenschaften und magische Fähigkeiten ans Licht, die eine grosse Gefahr mit sich bringen.

Der erste Teil der «A Court of Thorns and Roses»-Serie. Bild: Bloomsbury USA

Cast

Die erste Staffel für eine Serie ist in Planung, hat allerdings noch keinen Starttermin. Auch der Cast ist noch nicht angekündigt, die Fans sind sich aber sicher, dass dies bald geschieht.

«The Seven Husbands of Evelyn Hugo»

Handlung

Evelyn Hugo ist eine ehemalige Hollywood-Filmikone. Nun möchte sie eine Ghostwriterin engagieren, um ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Die beiden Frauen realisieren, dass ihre Leben auf eine schmerzhafte Weise miteinander verbunden sind.

Buchcover für «The Seven Husbands of Evelyn Hugo». Bild: Simon + Schuster

Cast

Auch dieses Buch soll in eine Serie adaptiert werden. Aus Produzentinnen wurden Ilene Chaiken und Jennifer Beals verpflichtet, die beide an der Serie «The L Word» arbeiteten.

Da die Produktionsfirma gewechselt wurde, wird sich die Erstausstrahlung noch weiter hinziehen.

Fans sind bereits am Diskutieren, welche Schauspielerinnen und Schauspieler am besten auf die Rollen passen. Offiziell wurde aber noch nichts bestätigt.

Von der Autorin Taylor Jenkins wird ebenfalls das Buch «One True Loves» verfilmt. Hier wurde die Besetzung auch bereits bekannt gegeben.

Weiter bekommt auch «Daisy Jones And The Six» von Jenkins eine Film-Adaption.