Leben

Film

Diese Serien laufen im Juli auf Netflix, Sky Show, Disney Plus und Apple



Lustige Wikinger, Drogen und Tom Hanks – das sind die Streaming-Highlights im Juli

Nachdem der Streaming-Juni uns einige hochkarätige Serien geboten hat, geht es im Juli eher ruhig weiter. Sky und Apple versuchen sich beide mit neuen Serienformaten. Mit «Greyhound» hat Apple ausserdem einen Film mit Tom Hanks im Programm, der ursprünglich im Kino hätte laufen sollen. Einzig Netflix hat einige spannende Serienfortsetzungen im Programm.

Apple

«Greyhound» – Film, 10. Juli

Bild: Apple TV+

Marineoffizier Captain Ernest Krause erhält sein erstes Kommando auf einem Zerstörer. Gleich als erstes muss er einen Konvoi aus 37 Schiffen durch den gefährlichen Atlantik lotsen. Doch Krause muss nicht nur gegen deutsche U-Boote kämpfen, sondern auch gegen seine eigenen Selbstzweifel.

«Little Voice» – 10. Juli

Bild: Apple TV+

Bess King ist Anfang 20 und mit ausserordentlichem gesanglichem Talent gesegnet. Doch das reicht bei weitem nicht, um im Haifischbecken der Musikindustrie zu bestehen. Trotzdem versucht die junge Frau ihr Glück in New York. Dort kämpft sie sich durch Ablehnung, Liebe und komplizierte Familiengeschichten, alles, um ihrem Traum näher zu kommen.

Disney Plus

«Die Eiskönigin 2» – 10. Juli

Bild: Disney

Drei Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils haben Elsa und Anna zueinander gefunden. Doch dann hört Elsa einen seltsamen Ruf, der etwas mit ihrer Magie anstellt und sie nach Norden lockt. Gemeinsam mit Anna, Kristof, Schneemann Olaf und Rentier Sven bricht sie auf, um dem Ruf zu folgen. Ihre Suche führt sie in einen verwunschenen Wald.

«Agents of S.H.I.E.L.D.» – Staffel 3 & 4, 10. Juli

Bild: ABC

Nachdem Agent Phil Coulson an der Seite der Avengers im Kampf gegen Loki beinahe gestorben ist, zieht er sich zurück. Nun will er ein Team aus S.H.I.E.L.D.-Agenten zusammenstellen, die keinerlei übernatürliche Fähigkeiten besitzen. Dieses Team soll die seltsamen Fälle bearbeiten, die weltweit immer wieder für Aufruhr sorgen.

Trailer Staffel 1: Video: YouTube/Marvel Entertainment

Filmingo

«The Amazing Catfish», Film, 20. Juli

Bild: cineworx

Die 22-jährige Claudia lebt alleine in der mexikanischen Grossstadt. Als sie ins Spital eingeliefert wird, lernt sie dort die Aidskranke Martha kennen. Die beiden freunden sich an und Martha lädt Claudia zu sich ein. Aus einem Tag werden Wochen und plötzlich ist Claudia Bestandteil einer kleinen Familie aus Martha und ihren vier Kindern. Claudia geniesst ihr neues Familienleben. Doch dann bricht Martha bei einem Ausflug zusammen und Claudia muss plötzlich darüber nachdenken, ob sie in Zukunft für die Kinder sorgen will.

Netflix

«How to seell drugs online (fast)» – 21. Juli

Bild: Netflix

Um seine Freundin zurückzugewinnen, die mit einem Drogendealer abhängt, fasst der 17-jährige Moritz einen wahnwitzigen Plan: Er muss ebenfalls Drogendealer werden - aber ein viel besserer. Also startet er einen Online-Shop von seinem Schlafzimmer aus. Anfangs noch planlos geht das Projekt bald durch die Decke. Doch Moritz lernt bald die dunklen Seiten des Drogengeschäfts kennen.

«The Umbrella Academy» – S2, 31. Juli

Bild: Netflix

Der Milliardär Sir Reginald Hargreeves adoptiert sieben unter mysteriösen Umständen geborene Kinder, um sie zu Superhelden auszubilden. Doch mit den Jahren entfremden sich die sieben «Geschwister» und gehen schliesslich getrennte Wege. Erst, als ihr Adoptivvater stirbt, treffen sie sich wieder. Widerwillig müssen sie sich schon bald zusammenraufen, denn die Welt steht vor der Auslöschung.

Trailer Staffel 2: Video: YouTube/ONE Media

«Norsemen» – Staffel 3, 22. Juli

Bild: Netflix

Die Comedy-Serie dreht sich um die Bewohner des kleinen Wikingerdorfes Norheim im Jahr 790 nach Christus. Dabei werden die alltäglichen Probleme wie Streitigkeiten unter Brüdern, Überfälle, Sklaverei und Gewalt, mit denen Wikinger zu tun haben, beleuchtet.

Trailer Staffel 3: Video: YouTube/ThaFredrikMan

Sky Show

«Perry Mason» – Miniserie, 31. Juli

Bild: HBO

Los Angeles in den 1930er-Jahren: Die Stadt ist in Aufbruchstimmung, die Wirtschaftskrise langsam vergessen. Nicht so Perry Mason, ein gebrochener Strafverteidiger, der sich in der Stadt der Engel als Privatdetektiv mehr schlecht als recht durchschlägt. Seine Erfahrungen im Krieg und die zerrüttete Ehe haben ihn fest im Griff. Schliesslich gerät Mason an einen Entführungsfall, der ihm vor Augen führt, wie zerrissen Los Angeles noch immer ist.

«Gangs of London» – Staffel 1, 23. Juli

Bild: Sky Show

20 Jahre lang war Finn Wallace der unangefochtene Boss der Unterwelt von London. Nun ist er tot und niemand weiss, wer hinter dem Mord steckt. Jetzt liegt alles an Sohn Sean. Er muss nicht nur versuchen, den Platz seines Vaters einzunehmen, sondern auch das entstandene Machtvakuum auszufüllen.

Video-on-Demand

Sky Show

«Intrige» , ab 3. Juli

, ab 3. Juli «The Professor» , ab 16. Juli

, ab 16. Juli «Little Joe» , ab 16. Juli

, ab 16. Juli «The King of Staten Island», ab 30. Juli

Rakuten TV

«La Vérité – Leben und lügen lassen» , ab 2. Juli

, ab 2. Juli «Emma» , ab 3. Juli

, ab 3. Juli «Ein verborgenes Leben» , ab 3. Juli

, ab 3. Juli «Running with the Devil» , ab 6. Juli

, ab 6. Juli «Freies Land» , ab 9. Juli

, ab 9. Juli «The Professor» , ab 24. Juli

, ab 24. Juli «Käpt'n Säbelzahn und der magische Diamant», ab 24. Juli

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

35 schrecklich lustige Panorama-Fails Wir ärgern unsere Redaktion mit den schlimmsten Geräuschen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter