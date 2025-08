«The Walking Dead» Schauspielerin Kelly Mack mit 33 Jahren gestorben

Kelly Mack ist im Alter von 33 Jahren an einem Hirntumor verstorben. Bild: www.imago-images.de

Kelley Mack aus «The Walking Dead» mit 33 Jahren gestorben

Die aus der TV-Serie «The Walking Dead» bekannte US-Schauspielerin Kelley Mack ist mit 33 Jahren gestorben. Sie sei am 2. August im Beisein von Angehörigen friedlich eingeschlafen, schrieb ihre Familie in einem Instagram-Post.

Mack litt an einem Hirntumor des Zentralnervensystems, wie es in einem Online-Nachruf hiess.

Sie spielte in mehreren Episoden der neunten Staffel der Zombie-Serie «The Walking Dead» als Addy mit und war auch in «Chicago Med» und «9-1-1» zu sehen. Zudem arbeitete die aus Cincinnati stammende Darstellerin als Drehbuchautorin. Ihre Karriere hatte sie Medienberichten zufolge bereits als Kind in Werbeclips begonnen. (sda/dpa)