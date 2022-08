«Joker»-Fortsetzung soll im Oktober 2024 auf die Leinwand kommen

Der düstere Original-Film mit Phoenix als psychisch krankem Batman-Gegenspieler, der am Rande der Gesellschaft von Gotham City lebt, spielte 2019 weltweit mehr als eine Milliarde Dollar ein. Phoenix holte den Oscar als bester Hauptdarsteller, beim Filmfest Venedig gewann der Thriller den Goldenen Löwen für den besten Film . (sda/dpa)

Lady Gaga könnte in der «Joker»-Fortsetzung eine Rolle bekomen.

Lady Gaga könnte in der «Joker»-Fortsetzung eine Rolle bekomen. Bild: keystone

Phillips hatte im Juni auf Instagram ein Foto von dem Skript samt Filmtitel und Verweis auf die Drehbuchautoren (Phillips und Scott Silver) gepostet. Dazu stellte er ein Bild von Phoenix, der das Drehbuch liest. «Folie à Deux» beschreibt eine psychische Störung, die von einem Betroffenen auf eine nahestehende Person übertragen wird. Über den Inhalt der Fortsetzung wurde offiziell noch nichts bekannt. Laut «Hollywood Reporter» soll Lady Gaga («A Star is Born») für eine Rolle im Gespräch sein.

Joaquin Phoenix wird erneut in der Role des Jokers zu sehen sein.

Joaquin Phoenix wird erneut in der Role des Jokers zu sehen sein. Bild: AP

Mit der düsteren «Joker»-Figur begeisterte Hollywood-Star Joaquin Phoenix 2019 das Kinopublikum. Fünf Jahre danach soll eine Fortsetzung der Comic-Verfilmung erneut unter der Regie von Todd Phillips auf die Leinwand kommen. Das Studio Warner Bros. kündigte am Mittwoch (Ortszeit) den US-Kinostart von «Joker: Folie à Deux» für den 4. Oktober 2024 an. Laut «Deadline.com» sollen die Dreharbeiten im Dezember beginnen.



