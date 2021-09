Der Trailer zu «Matrix 4» ist da – und er verheisst Grossartiges 😲

Die ersten Bilder des neuen Matrix-Films wurden alles andere als ordinär veröffentlicht. Eine interaktive Webseite zeigte erste Teaser. Nun ist der Trailer da. Das wissen wir bis jetzt über «Matrix 4».

22 Jahre nach dem ersten Matrix-Film kommt am 23. Dezember der vierte Teil in die Schweizer Kinos. Warner Bros stellte gestern die seit 2009 inaktive, interaktive Webseite «What Is The Matrix» wieder online, die noch vor dem offiziellen Trailer erste Teaser zeigte.

Rot oder Blau?

Auf der Seite «thechoiceisyours.whatisthematrix.com» können die User zwischen der roten und blauen Pille wählen. Je nach Wahl werden verschiedene Teaser der «Matrix 4» abgespielt. Es gibt anscheinend 180'000 Teaser-Variationen, die Clips werden jedes mal willkürlich zusammengeschnitten.

Je nachdem ob man allerdings die rote oder blaue Pille wählt, wird der Teaser anders erzählt. Seine Wahl ändern und alle 180'000 Teaser-Möglichkeiten versuchen anzuschauen ist aber möglich. Eine endgültige Entscheidung ist die Wahl also nicht.

Trailer

Jetzt ist der ganze Trailer da.

Cast

Die Besetzung ist auch bereits bekannt. Es fällt auf, dass zwei wichtige Charakteren der Franchise in «Matrix 4» nicht vorkommen: Morpheus und Agent Smith. Beide Schauspieler (Laurence Fishburne bzw. Hugo Weaving) werden in der Cast-Liste nicht aufgeführt.

Keanu Reeves

Jessica Henwick

Lambert Wilson

Yahya Abdul-Mateen II

Jada Pinkett Smith

Carrie-Anne Moss

Neil Patrick Harris

Jonathan Groff

Max Riemelt

Brian J. Smith

Christina Ricci

Priyanka Chopra

Bei den Neuzugängen handelt es sich unter anderem um Schauspielerinnen und Schauspieler, die bereits in der Vergangenheit mit der Regisseurin Lana Wachowski gearbeitet haben. Wachowski ist Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin zugleich. Ihre Schwester, Lilly Wachowski, mit der sie die ersten drei Matrix-Filme umsetzte, ist nicht mehr mit an Bord.

(cmu)