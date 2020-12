Leben

Film

«Der Prinz aus Zamunda 2»: Erster Trailer zur Kult-Fortsetzung



Eddie Murphy quasselt sich durch ersten Trailer zu «Der Prinz aus Zamunda 2»

32 Jahre nachdem Eddie Murphy als Prinz von Zamunda nach New York gereist war, um seine künftige Braut zu finden, muss er dorthin zurück. Akeem hat nämlich erfahren, dass er einen Sohn hat, der in der Weltmetropole wohnen soll. Also macht er sich mit seinem Vertrauten Semmi auf, um diesen zu finden.

In der Fortsetzung werden diverse Darsteller*innen aus dem Original zu sehen sein. Unter anderem James Earl Jones als König Jaffe Joffer und Shari Headley als Königin Lisa. Prominente Neuzugänge sind der gefallene Hollywood-Star Wesley Snipes («Blade»), und Stand-Up-Comedian Tracy Morgan («30 Rock»).

Der Trailer auf Deutsch: Video: YouTube/KinoCheck

«Der Prinz aus Zamunda 2» («Coming 2 America») hätte ursprünglich weltweit in die Kinos kommen sollen. Im Zuge der Coronapandemie verkaufte das produzierende Studio Paramount die internationalen Verleihrechte an Amazon. Daher startet der Film voraussichtlich am 5. März 2021 auf dem Streaming-Dienst Prime Video. Wer sich bis dahin den ersten Teil ansehen möchte, kann dies unter anderem auf Netflix, YouTube oder Blue TV tun.

Es ist übrigens nicht die einzige Kultkomödie von Eddie Murphy, die eine Fortsetzung spendiert bekommt. Seit 20 Jahren ist auch schon «Beverly Hills Cop 4» geplant, steckt aber seither in der Produktionshölle fest. Nun soll der Film unter Netflix doch noch Realität werden. Demnach habe sich Netflix mit den Rechteinhabern geeinigt, den vierten Teil produzieren zu dürfen. Ist dieser erfolgreich, habe man sogar schon die Option auf einen fünften Film vertraglich gesichert. (pls)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die 20 besten Alben der 80er (laut «Rolling Stone») Noah (16!) schaut sich alte Musikvideos an Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter