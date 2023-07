Diese 11 Film-Szenen waren so nicht geplant – und landeten trotzdem im Film

Mehr «Leben»

Während Dreharbeiten wird jede Szene meistens mehrmals gefilmt, bis alles perfekt ist. Doch ab und zu improvisieren Schauspielerinnen und Schauspieler Zeilen, die so nicht im Skript standen. Und manchmal sind genau diese Szenen sehr viel besser und schaffen es in den Film.

«Zoolander»

Nachdem J. P. ausführlich auf die Frage «But why male models?» antwortete, sagt Ben Stiller in Zoolander nochmals genau das Gleiche. Stiller vergass seinen nächsten Satz und anstatt abzubrechen, wiederholte er sich.

«Titanic»

Leonardo DiCaprio verwechselte in der «Draw me like one of your French girls»-Szene in seiner Zeile Bett und Sofa und korrigierte sich, was zu Jacks Charme beitrug. Regisseur James Cameron entschied sich, die Szene so beizubehalten.

«Scream»

Billy schlägt Stu in «Scream» aus Versehen mit dem Telefon. Das Filmblut sorgte dafür, dass das Telefon an seiner Hand festklebte. Stu blieb in Charakter und antwortete: «You fucking hit me with the phone, dick!»

«Mrs. Doubtfire»

Das Set von «Mrs. Doubtfire» wurde von den Lichtern so sehr aufgewärmt, dass Robin Williams' «Gesichtsmaske» anfing zu schmelzen und in den Kaffee fiel. Regisseur Chris Columbus sagte, dass diese improvisierte Szene so lustig war, dass sie sich entschieden, einfach weiterzufilmen. Es stellte sich heraus, dass diese Szene eine der lustigsten des ganzen Filmes war.

Diese Fehler haben Filmschaffende übersehen:

1 / 18 Diese Fehler haben Filmemacher übersehen – Fans aber nicht quelle: reddit

«Plötzlich Prinzessin»

In «Plötzlich Prinzessin» klettern Mia und Lilly auf der Zuschauertribüne herum und Mia fällt um. Geplant war das nicht. Die Tribüne war sehr nass und Anne Hathaway rutschte auf einer Pfütze aus, was dazu führte, dass sie fiel und später in Gelächter ausbrach.

«Friends»

In der Episode in «Friends», in der Chandler Rachels Chefin datet, ist er mit Handschellen an einen Stuhl gefesselt. Rachel befreit ihn, macht dann aber die Handschellen an einem Aktenschrank fest. Nicht im Drehbuch stand, dass Chandler beim Versuch, sich zu befreien, sich die Schublade selbst an den Kopf schlägt.

«Harry Potter und der Orden des Phönix»

Laut seinen Co-Stars und Regisseur David Yates brach Rupert Grint öfter mit seinem Charakter und musste bei seriösen Szenen lachen. So auch, als Harry, Hermine und Ron über den Kuss zwischen Harry und Cho sprachen und alle drei in Gelächter ausbrachen.

«The Office»

Rainn Wilson und John Krasinski übten die Szene mit dem Gymnastikball dreimal und filmten die Szene ganze dreizehnmal. Jedes Mal entwich die Luft langsam, wie geplant. Als Jim das vierzehnte Mal mit der Schere ein Loch in den Ball stach, platze dieser plötzlich.

«Clueless»

Alicia Silverstone wusste in «Clueless» nicht, dass sie «Haitians» falsch aussprach. Regisseurin Amy Heckerling wollte sie aber nicht korrigieren, denn sie dachte, es passe zu ihrem Charakter: «Wenn man sich einer [falschen] Sache völlig sicher ist, verhält man sich auf eine Weise, die man einfach nicht reproduzieren kann, wenn man weiss, dass man etwas falsch macht.»

«Django Unchained»

Nachdem Leonardo DiCaprio in «Django Unchained» seine Hand an einem Stück zerbrochenem Glas schnitt, spielte er einfach weiter, obwohl er blutete. Für diese Performance brach der ganze Raum nach der Aufnahme in tosenden Applaus aus.

«Passengers»

Sich in Raumanzug-Vollmontur küssen? Nicht so einfach, mussten Jennifer Lawrence und Chris Pratt am Set von «Passengers» feststellen. Gegenüber USA Today sagte Lawrence: «Unsere Köpfe konnten sich nicht berühren. Wir haben darüber gelacht und das dann in den Film eingebaut.»

Mehr zum Thema: