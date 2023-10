Hollywood streikt: So steht es aktuell um «House of the Dragon» und Co.

Mehr «Leben»

Spätestens seit dem Juli dieses Jahres steht in Hollywood die Filmindustrie still. Drehbuchautorinnen und Schauspieler haben sich zusammengetan, um für bessere Arbeitsbedingungen zu streiken. Nun bringen die Verhandlungen erste Erfolge: Die US-Drehbuchautoren haben mit einer grossen Mehrheit einem neuen Tarifvertrag zugestimmt.

Die neue Vereinbarung soll laut der Gewerkschaft «Writers Guild of America» bis im Mai 2026 laufen und beinhaltet Lohnerhöhungen, höhere Zuschüsse für Alters- und Krankenversorgung und Regelungen für den Einsatz Künstlicher Intelligenz.

Damit ist in Hollywood aber noch nicht alles wieder beim Alten. Nach wie vor befinden sich die Schauspielerinnen im Streik.

Hier einige Updates, was die Fortsetzung einiger Serien betrifft:

Eingestellte Serien

«Eine Klasse für sich»

Bild: screenshot:imdb.com

Amazon Prime Video hat eigentlich angekündigt, eine zweite und letzte Staffel der Serie herauszubringen. Aufgrund des Streiks wird diese jetzt doch nicht umgesetzt. Die Drehbücher sind schon geschrieben, darum könnte sich Produzent Sony Pictures Television jetzt nach neuen Partnern umsehen.

«Peripherie»

Mit «Peripherie» wird gleich noch eine Amazon-Serie beerdigt. Eigentlich hätte 2024 eine zweite Staffel der gut bewerteten Sci-Fi-Serie erscheinen sollen, nun wurden die Dreharbeiten aufgrund des Streiks eingestellt. Durch die dadurch entstandenen Verzögerungen um ein Jahr sei die Serie nicht mehr rentabel.

Verzögerte Serien

«Stanger Things»

«Stranger Things» ist ein Publikumsliebling. Bild: instagram

Fans des Netflix-Hits «Stranger Things» warten auf die fünfte und damit finale Staffel. Aufgrund des Streiks wäre denkbar, dass sich der grob angepeilte Start 2025 nun auf das Folgejahr verschiebt. Gewissheit gibt es noch nicht.

«House of the Dragon»

Ende September verkündete der «House of the Dragon»-Schauspieler auf seinem Instagram-Account, dass die Dreharbeiten abgeschlossen seien. Es war eine der wenigen Produktionen, die trotz des Streiks weiterlaufen konnten. Erstens weil die Drehbücher dazu bereits geschrieben waren und zweitens weil die meisten Schauspielerinnen Mitglieder der nicht streikenden britischen Schauspielergewerkschaft Actors Equity sind. Die neue Staffel dürfte im Sommer 2024 erscheinen.

«The Last of Us»

Pedro Pascal und Bella Ramsey in der ersten Staffel. Bild: hbo

Eigentlich wurde angenommen, dass die zweite Staffel der Endzeit-Serie «The Last of Us» per Ende 2024 oder Anfang 2025 fertiggestellt wird. Aufgrund des andauernden Streiks dürfte sich der Start verspäten. Serienschöpfer Craig Mazin verriet im Rahmen eines Podcasts jedoch, dass die Schreibarbeit zur zweiten Staffel schon vor dem Streik abgeschlossen wurde.

Late-Night-Shows

Nach einer fünfmonatigen Pause kehren mit einem Teilende des Streiks die Late-Night-Shows zurück. Die Moderatoren Stephen Colbert, Seth Meyers, Jimmy Fallon und Jimmy Kimmel hatten alle bereits wieder ihr Comeback. Nur die Suche nach Gästen könnte sich etwas schwieriger als sonst gestalten, da die Schauspielerinnen aktuell noch streiken.

(anb)