Der Film «M3GAN» handelt von einer Puppe, die von der Roboter-Ingenieurin Gemma entwickelt wurde Bild: universal pictures

«M3GAN» ist «Chucky» dieser Generation – die Reaktionen zum Horrorfilm über eine KI-Puppe

«M3GAN» heisst der neuste Horrorfilm-Hit, der Millionen von Fans begeistert.

Seit dem 5. Januar läuft der Horror-Film «M3GAN» im Kino und hat weltweit bereits 45,6 Millionen US-Dollar eingenommen. Das, obwohl der Film nur ein Budget von 12 Millionen Dollar hatte.

In «M3GAN» geht es um eine Puppe, die von der Roboter-Ingenieurin Gemma entwickelt wurde, um eine lebensechte Puppe in jedes Kinderzimmer zu bringen. Sie hört den Kindern zu und lernt, um anschliessend als Lehrerin, Spielkameradin und Beschützerin aktiv zu werden. Als Gemma unerwartet die Vormundschaft für ihre verwaiste Nichte Cady übernimmt, gibt sie ihr einen Prototyp der Puppe M3GAN (steht für: Model 3 Generative Android). Doch M3GANs überfürsorglichen Trieb sorgt dafür, dass sie allem und jedem an den Kragen will, der Cady auch nur im Entferntesten gefährlich werden könnte.

Ein zweiter Film ist in Arbeit, berichtet Deadline. Die Drehbuchautorin sagte im Interview mit dem Magazin, dass, als der Trailer viral ging, sich auch Teenager wünschten, den Film zu sehen und es eine Version ohne Altersfreigabe geben soll. Sie verrät ebenfalls, der Film ursprünglich noch viel grausamer hätte werden sollen.

Die hohen Einnahmezahlen werden durch die Fan-Reaktionen bestätigt. Horror-Fans sind begeistert und bezeichnen «M3GAN» den Chucky dieser Generation. Hier gibt's mehr Reaktionen von Fans:

«Wow. Ich habe gerade ‹M3GAN› gesehen.



Man könnte meinen, es sei nur ein weiterer Horrorfilm. Ist er aber nicht. Es ist ein Meisterwerk der Science-Fiction mit tiefgründigen Themen darüber, wie die Technologie unsere Beziehungen verändert.



Ich habe noch nie ein Publikum gesehen, das so begeistert von einem Film war, wie dieses.



Das wird ein Riesenerfolg werden.»

Wenn jemand sagt, dass «M3GAN» besser ist als «Chucky».

«‹M3GAN› ist ein verdammter Aufruhr. Verrückt und brillant. Der Film findet eine kluge Balance zwischen zugespitzten Pointen und Gefühlen über Trauer, Trauma und übermässige technische Verlässlichkeit. Für mich es es der beste Film mit einer Szene, in der man eine Nadel fallen hören kann. Violet McGraw ist ein Kraftpaket. Der Film ist gemacht, um mehrmals zu schauen.»

«‹M3GAN› ist ‹Chucky› dieser Generation. Der Film ist zu gleichen Teilen Horror und Komödie. Sie ist hochintelligent, witzig und vehement gefährlich und gehört zu den Bösewichten. Aus der Perspektive der Unterhaltung ist Megan eine Puppe, die für alle etwas zu bieten hat und an der wahrscheinlich jeder Spass hat.»

«Ihr gebt ‹M3GAN› nicht die Anerkennung dafür, dass der Film so schlau ist, wie er ist.



Ausbeutung von Kindern

Elternschaft

Tod und Bindung



Das Drehbuch von Akela Cooper ist so klug geschrieben und es ist ein verdammt guter Film.»

«Eine neue Horror-Ikone ist aufgestiegen.»

«Horrorfilme wie ‹M3GAN› und ‹Smile and Barbarian› – in denen man gemeinsam mit dem Publikum kreischt und lacht – tragen persönlich mehr dazu bei, die Bedeutung des Kinobesuchs zu verstärken, als alle grossen Blockbuster zusammen.»

«‹M3GAN› war so gut und lustig, dass ich den Film gleich nochmals sehen möchte.»

«Was für eine wahnsinnige Freude, einmal nicht von einem Hype enttäuscht zu werden. Ich habe dreimal grunzend gelacht und mindestens ein Dutzend Mal ‹Ich liebe sie› gesagt.»

«Wir haben gerade ‹M3GAN› gesehen und es war nicht der Film, den ich mir vorgestellt hatte, aber er hatte auf jeden Fall seine Qualitäten. Meiner Meinung nach mehr zum Schmunzeln als zum Gruseln. Es lässt einen an dieser ganzen intelligenten Technologie zweifeln. Meine Lieblingsstelle war die subtile Anspielung auf ‹Chucky›. Ich würde ihm 6/10 geben.»

«Also, wenn du einen unglaublich gruseligen oder blutigen Film suchst, dann ist ‹Megan› nicht das Richtige. Aber wenn du einen Film willst, von dem du weisst, dass die Idee verrückt ist, der aber trotzdem auf hohem Niveau spielt, dann ist das genau das Richtige für dich. Ausserdem macht er einfach Spass, das Publikum hatte einen Riesenspass.»

Tanz-Trend

Die Begeisterung der Fans äussert sich nicht nur in Textform, sondern löste auch einen Tanz-Trend auf Social Media los – ähnlich wie beim Netflix-Hit«Wednesday». Der Hashtag #m3gandance zählt auf Tiktok bereits über 194 Millionen Aufrufe.

Das Ganze wurde mit einem Video von einer Gruppe von «M3GAN»-Tänzerinnen gestartet, die bei der Weltpremiere letzten Monat zum Taylor-Swift-Song «It's Nice to Have a Friend» auftraten. Sie gingen buchstäblich auf Tournee und machten Halt am Empire State Building, in der U-Bahn, aber auch in der «Tonight Show mit Jimmy Fallon» und bei «Jimmy Kimmel Live!».

Die «M3GANs» vor einem Chinesischen Kino:

Trailer Deutsch

Trailer Englisch

