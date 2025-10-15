So lange musst du im Vergleich zum Rest der Welt für dein Netflix-Abo arbeiten

Für viele Schweizerinnen und Schweizer ist Netflix kein grosser Kostenpunkt. In anderen Ländern sieht das komplett anders aus – obwohl da das Abo günstiger ist.

Über 300 Millionen Menschen haben aktuell ein Netflix-Abo, nicht alle zahlen gleich viel. Nicht nur berappt der Streamingdienst-Anbieter die Abos in jedem Land anders, je nach Lohn müssen andere viel länger für ihr Abo arbeiten als andere.

Kurz gesagt: Jemand, der einen durchschnittlichen Gehalt in seinem Land bekommt, muss je nach Standort zwischen 24 Minuten und mehr als 35 Stunden arbeiten, um sich ein normales Netflix-Abo leisten zu können.

Der Ländervergleich

Die Schweiz hat mit Abstand das teuerste Abo: 22.90 Franken zahlen wir jeden Monat für das Standard-Abo (14,90 für Basis, 29,90 für das Premium-Abo). Das günstigste Angebot hat Netflix in Pakistan. Umgerechnet bezahlen da Konsumentinnen und Konsumenten 2.25 Franken im Monat. Trotzdem muss da jemand mit einem Durchschnittslohn fast vier Stunden arbeiten für sein Abo, während es in der Schweiz rund 50 Minuten sind.

In einem Standard-Abo (22.90 Franken pro Monat) von Netflix ist Folgendes inbegriffen:

- Auflösung: 1080p (Full HD)

- Anzahl Geräte: 2

- Download Geräte: 2

- Video- und Audioqualität: Super



Am wenigsten lang schuften Norweger (24 Minuten), gefolgt von Luxemburger (26 Minuten), Isländer (30 Minuten) und Belgier (34 Minuten). In diesen Ländern ist Netflix also am erschwinglichsten. Die Schweiz liegt hinter Japan und Irland auf Platz 18.

Zum Schweizer Medianlohn: Es wird hierzulande mit einem Medianlohn von etwa 4700 Franken gerechnet. Dieser Medianlohn für die Schweiz setzt sich folgendermassen zusammen: Laut der Internationalen Arbeitsorganisation liegt das Einkommen von Durchschnittsarbeitern bei 6'900 USD. Für Wirtschaftsstudien wird dann häufig nur mit 85 Prozent (was 5865 USD, umgerechnet ca. 4700 Franken ergibt) gerechnet, wenn keine konsistenten Medianwerte für alle Länder verfügbar sind, um genauere globale Vergleiche zu ermöglichen. Somit werden auch Teilzeitarbeitende und Freischaffende akkurater einbezogen.

Besonders in afrikanischen Ländern ist Netflix verhältnismässig teuer. In Äthiopien zum Beispiel kostet das Standard-Abo zwar nur knapp 6.50 Franken, da der mediane Monatslohn aber bei etwa 65 Franken liegt, müssen Äthiopier mehr als 17 Stunden (rund zwei Tage) für ihr Abo arbeiten.

Das Schlusslicht der Tabelle ist mit Abstand Ruanda. Auch hier kostet ein Abo 6.50 Franken, der Medianlohn liegt aber bei rund 32 Franken. Ein Durchschnittsbürger aus Ruanda muss also jeden Monat über 35 Stunden für sein Streamingvergnügen arbeiten.

Finde heraus, wie lange du für dein Netflix-Abo arbeitest

Mit diesem Tool kannst du herausfinden, wie lange du für dein Abo arbeiten musst. Wenn du deinen Monats-Lohn eingibst, rechnen wir für dich aus, wie viele Minuten du jeden Monat für dein Netflix-Abo arbeiten musst. Wir gehen vom Standard-Abo aus.

Wie lange musst du für dein Netflix-Abo arbeiten? Hier kannst du einen Lohn eingeben und der Rechner sagt dir, wie lange du für ein Netflix-Standard-Abo (CHF 22.90) pro Monat arbeiten musst. Die Daten werden nicht gespeichert, die Rechnung wird lokal durgeführt ohne Datenbank. Wir nehmen für die Rechnung 22 Arbeitstage zu je 8 Stunden an.

