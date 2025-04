«A Minecraft Movie» ist bereits der zweiterfolgreichste Film des Jahres. Bild: warner bros.

Trotz schlechter Kritiken: «Minecraft» ist bereits der zweiterfolgreichste Film des Jahres



«A Minecraft Movie» erschien am 3. April. Die bisherigen Bewertungen zeigen eine deutliche Tendenz, dass hier noch Luft nach oben ist. Trotzdem gibt es jetzt schon einen überraschenden Erfolg an den Kinokassen.

Imke Gerriets / watson.de

Im Kino startet mal wieder eine Videospielverfilmung. Dieses Mal geht es um das beliebte Spiel Minecraft aus dem Jahr 2009. In «A Minecraft Movie » von Jared Hess spielen grosse Hollywoodstars wie Jack Black und Jason Momoa mit. Sie müssen darin den Weg aus einer fremden Welt wieder zurückfinden. Dabei entdecken sie, dass ihre eigenen Fähigkeiten der Weg zum Ziel sind.

Mit Blick auf die bisherigen Kritiken fällt schnell auf, dass der «Minecraft Movie» wohl eher hinter den Erwartungen liegt. Trotzdem spült er schon jetzt Millionen in die Kassen und könnte damit das Kinojahr retten.

«Minecraft» überrascht jetzt schon an den Kinokassen

Bei der Online-Film-Datenbank IMDb kommt «Ein Minecraft Film» bisher auf 6,1 von 10 möglichen Sternen. Das Zwischenergebnis ist somit ausbaufähig. Ein Nutzer findet: «Als langjähriger Minecraft-Spieler habe ich jahrelang auf diesen Film gewartet – und obwohl er mich nicht umgehauen hat, hat er mich auch nicht enttäuscht.» Jemand anderes meint:

«Der Film ist eigenwillig und bleibt dem Spiel gewissermassen treu. Die Besetzung ist so verrückt, dass es funktioniert. Sicher, es gibt einige Klischees in der Geschichte und auch Charakterschwächen, aber der Film hat ein gutes Tempo und liefert einen runden Familienfilm.»

Auf Rotten Tomatoes sehen Reviews folgendermassen aus: Von Kritikern bekommt der Film 47 Prozent von möglichen 100 Prozent. Bei Reviews von Fans sieht es anders aus. Hier liegt der Score bei 87 Prozent.

Das Branchen-Magazin «Deadline» berichtet derweil exklusiv von den ersten Einspielergebnissen. Und die können sich durchaus sehen lassen. So seien nämlich die Vorverkäufe diese Woche plötzlich in die Höhe geschossen. Es sei demnach eine explosionsartige Zunahme der Kinofilme von Warner Bros. zu erwarten. Dazu gehört auch «Ein Minecraft Film».

«Minecraft» wird schon jetzt als Kassenschlager gefeiert

Nach nur einem Wochenende hat der Film Einnahmen in Höhe von 301 Millionen US-Dollar generiert. Damit hat er das zweithöchste Einspielergebnis des Jahres hinter Disneys und Marvels «Captain America: Brave New World» (410 Millionen Dollar nach acht Wochen auf der Leinwand). In der Schweiz hat der Film über 3000 Leute ins Kino gelockt.

Neben anderen Meilensteinen erzielte «A Minecraft Movie» das zweitgrösste internationale Debüt einer Videospielverfilmung nach «Super Mario Bros. Movie». Der Film, der im Jahr 2023 anlief, spielte am Osterwochenende 377 Millionen Dollar weltweit ein und beendete seinen Kinostart mit 1,3 Milliarden Dollar.

Für den «Minecraft»-Film spreche vor allem seine riesige Fangemeinde. In einer Bafta-Umfrage landete das Spiel kürzlich unter den Top Ten der einflussreichsten überhaupt.

