«Stranger Things»-Broadway-Stück kommt zu Netflix

Für «Stranger Things»-Fans gibt es richtig gute Nachrichten: Nachdem an Neujahr 2026 die letzte Staffel bei Netflix an den Start gegangen war, kommt jetzt eine weitere Produktion der Erfolgsserie zum Streaming-Dienst.

Anika Jany / watson.de

Das Ende von «Stranger Things» bedeutete für viele auch das Ende einer Ära. Nach fünf Staffeln verabschiedete sich die Crew aus Hawkins Anfang des Jahres von den heimischen Bildschirmen.

Doch schon bald wird es Nachschub geben. Nachdem erst vor Kurzem eine Dokumentation zur fünften Staffel beim Streaming-Dienst online gegangen war, kommt zeitnah eine weitere Ableger-Produktion zu Netflix: das Broadway-Stück «Stranger Things: The First Shadow».

«Stranger Things»-Theaterstück bald zum Streamen bei Netflix

Heutzutage werden nicht wenige Erfolgsshows in eine Bühnenadaption verwandelt – so auch «Stranger Things».

Die Produktion «Stranger Things: The First Shadow» feiert am New Yorker Broadway einen Erfolg nach dem anderen. Wer es nicht in den Big Apple schafft, hat allerdings trotzdem bald die Gelegenheit, in den Genuss der Show zu kommen.

Laut The Hollywood Reporter werden die Produktionsfirmen rund um Netflix und Sonia Friedman Productions das Broadway-Stück professionell filmen und beim Streaming-Dienst allen mit einem Abo zur Verfügung stellen.

Bisher ist noch kein genaues Veröffentlichungsdatum bekannt, allerdings ist das Ziel, die originale Broadway-Besetzung noch vor dem Cast-Wechsel am 29. März zu filmen.

«The Hollywood Reporter» berichtete, dass die Shows des Bühnenstücks vom 10. Februar bis zum 14. Februar abgesagt wurden, um das Filmmaterial in dieser Zeit ohne Publikum aufzunehmen.

Darum geht es in «Stranger Things: The First Shadow»

Das Theaterstück von der «Stranger Things»-Autorin Kate Trefry dauert auf der Bühne circa drei Stunden, was für einen Netflix-Marathon sorgen wird.

Doch worum geht es eigentlich? Die Geschichte von «The First Shadow» ist ein Prequel zur Netflix-Serie und hat Verbindungen zu Momenten in der fünften Staffel. In dem Theaterstück dreht sich alles um die Vorgeschichte von Henry Creel aka Bösewicht Vecna.

Das Stück spielt im Jahr 1959 und zeigt die Highschool-Version von einigen Charakteren aus der Netflix-Serie, die einiges durchstehen müssen, nachdem Creel seine Kräfte entdeckt hat.

Seitdem die Serie mit der fünften Staffel einen Schluss fand, gehört «Stranger Things: The First Shadow» zu den umsatzstärksten Shows am Broadway. Vergangene Woche spielte das Stück laut «The Hollywood Reporter» 1,4 Millionen Dollar ein.

