Kehrt Johnny Depp zu «Fluch der Karibik» zurück? Der Regisseur heizt die Gerüchteküche an

Ja, es wird einen sechsten «Fluch der Karibik»-Film geben.

Als Jack Sparrow hat Johnny Depp eine ikonische Performance geliefert, die viele Fans begeistert. Depps Zukunft bei der «Fluch der Karibik»-Franchise ist aber seit dem Gerichtsfall mit seiner Ex-Frau Amber Heard ungewiss.

Der fünfte Teil («Pirates of the Caribbean: Salazars Rache») kam bereits vor neun Jahren heraus. Seither gibt es wenig News, aber es ranken sich nur immer wieder Gerüchte um die Zukunft des Franchise. Einzig, dass es weitergeht, soll bis anhin bei Disney klar sein – alles andere steht noch in den Sternen.

Jetzt hat der Regisseur Jerry Bruckheimer aber in einem Interview mit The Direct erzählt, dass er Johnny Depp gerne wieder dabei hätte:

«Wenn es nach mir ginge, wäre Johnny im Film.» Jerry Bruckheimer

Bruckheimer ist der langjährige Produzent des erfolgreichen Piraten-Franchises, und als einziger Hauptproduzent aller fünf Filme war er eng in die Entwicklung und Produktion jedes einzelnen Projekts involviert. Als solcher hat Bruckheimer einen enormen Einfluss darauf, wie «Fluch der Karibik 6» zustande kommt und wie die Entscheidung darüber getroffen wird, ob Depp möglicherweise zurückkehren wird.

Schlussendlich kommt es aber darauf an, ob Depp überhaupt zurückkehren möchte. 2023 sagte er gegenüber People, dass «alles möglich ist».

Wird Margot Robbie zur Piratin?

Online kursieren seit Längerem Gerüchte darüber, dass Margot Robbie in den Pirates-Filmen die weibliche Hauptrolle übernehmen wird. «Wir haben mit Margot bereits Gespräche geführt», bestätigt Bruckheimer in einem Interview gegenüber ETOnline. Die Gerüchte sind «teilweise richtig», so der Regisseur. Dies, obwohl Robbie vor drei Jahren noch selbst gesagt hatte, dass ihr «Fluch der Karibik»-Film nicht umgesetzt werde.

Gleichzeitig bestätigt Bruckheimer, dass ein anderes Gerücht komplett falsch sei. Denn weiter spekulieren Fans auch darüber, ob im sechsten Teil der Sohn von Jack Sparrow der Hauptcharakter wird. Laut Bruckheimer sind Fans mit dieser Theorie aber auf dem Holzweg.

