Jack Sparrow hat imfall Sklaven verschifft – und weitere Facts über «Fluch der Karibik»

Hast du dich je gefragt, wieso Jack und Norrington sich kennen, aber nicht gut aufeinander zu sprechen sind? Das ist nicht nur, weil sie auf unterschiedlichen Seiten stehen. Hier kommen Facts zur Piraten-Franchise, die du bisher vermutlich nicht kanntest.

Zurzeit geht auf Social Media eine herausgeschnittene Szene von «Fluch der Karibik» um. Die Szene ist nur wenige Sekunden lang, erklärt aber so einiges. Nämlich, wieso Jack Sparrow die Eat India Trading Company und deren Admiral James Norrington so gut kennt. Und wieso die Black Pearl schwarz ist.

Diese und neu weitere Fun Facts über die erfolgreichste Piraten-Franchise, die du (vermutlich) noch nicht kanntest:

Damit kommen wir auch gleich zum ersten Fun Fact. Die Black Pearl war ein Sklavenschiff: Jack Sparrow hat für die East India Trading Company Sklaven von einem Ort zum anderen transportiert. Bis er sich dazu entschied, diese zu befreien und im Anschluss das Schiff zu versenken.

Die Konversation zwischen Jack und Norrington kannst du hier schauen:

Die Szene erklärt auch, warum die Black Pearl schwarz ist. Norrington sagt: «Das letzte Mal, als ich dieses Schiff sah, war sie am Brennen, ein schwarzer Schiffrumpf, der in den Wellen versinkt.»

Robert DeNiro wurde ursprünglich die Rolle des Jack Sparrow angeboten. Er lehnte das Angebot jedoch ab, da er überzeugt war, dass Piratenfilme an den Kinokassen nicht gut liefen.

Auch Christopher Walken, Michael Keaton, Jim Carrey und Hugh Jackman wurden für die Rolle in Betracht gezogen.

Bild: Disney

Auch Will Turner hätte anders aussehen können. Der Regisseur musste sich zwischen Orlando Bloom und Heath Ledger entscheiden. Anfang der 2000er Jahre waren beide aufstrebende Stars. Die Wahl fiel auf Bloom, der zuvor in «Lord of the Rings» war, weil der Regisseur dachte, dass «Fluch der Karibik» mit Bloom erfolgreicher wird.

Bild: disney

Alle drei Hauptcharaktere (Jack Sparrow, Elizabeth Swann und Will Turner) haben einen Namen, der mit Vögeln zu tun hat. Sparrow = Spatz, Swann = Schwan und William Turner war ein berühmter Ornithologe und Naturforscher.

Bild: disney

Die meisten von Jacks Hüten waren aus Gummi, da Johnny Depp sie ständig über Bord verlor und Leder im Wasser sinkt. Gummi hingegen schwimmt und die Hüte gingen nicht mehr verloren.

Bild: disney

Johnny Depp trug Kontaktlinsen, die als Sonnenbrille dienten. Damit konnte er ohne Probleme in die Sonne schauen und musste seine Augen nicht zusammenkneifen.

Auch das Holzauge von Ragetti wurde mithilfe von Kontaktlinsen dargestellt. Dafür musste der Schauspieler Mackenzie Crook zwei Linsen übereinander tragen.

Bild: disney

Nach Abschluss der Dreharbeiten nahmen viele der Filmschaffenden (einschliesslich Johnny Depp) Requisiten aus der Schatzhöhle mit nach Hause. Laut Regisseur Verbinski wurde nicht eine einzige der verfluchten Münzen am Set zurückgelassen.

Bild: disney

Wer während «The Curse Of The Black Pearl» genau hinschaut, erkennt, dass die Schürfwunde auf Jack Sparrows Kinn immer grösser wird. Viele dachten, es handele sich um einen Fehler, aber Depp verriet später, dass es sich um einen Streich handelte, den er sich gemeinsam mit seinem Maskenbildner ausgedacht hatte.

Bild: disney

Der Moment, in dem Elizabeth Jack Sparrow in «Dead Man's Chest» küsst, wurde absichtlich aus dem Drehbuch von Orlando Bloom herausgestrichen, damit die Kameras eine echte Reaktion von ihm aufnehmen konnten.

Einst gab es einen echten Rat der Piraten. The Brethren of the Coast war ein Zusammenschluss von Piraten und Seeräubern, die im 17. und 18. Jahrhundert im Atlantik, in der Karibik und im Golf von Mexiko aktiv waren. Sie hatten einen Stützpunkt auf der Insel Tortuga (vor der Küste von Haiti) und in Port Royal auf Jamaika.

Bild: disney

Der grüne Lichtblitz ist ein echtes, aber sehr seltenes Phänomen bei Sonnenauf- oder -untergang und lässt sich am Meer beobachten. Es wird durch die Brechung des Lichts in der Atmosphäre verursacht, die durch eine Luftspiegelung verstärkt wird.

Bild: disney

Kennst du noch weitere Fun Facts über die beliebte Piraten-Franchise? Schreibe sie in die Kommentare!

