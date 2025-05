«Star Wars» trifft auf «Zelda» – die Fantasy Basel in Bildern

Drei Tage lang «Star Wars», Anime und Videogames. An keinem anderen Ort in der Schweiz wird die Cosplay-Kultur so ausschweifend zelebriert wie an der Fantasy Basel.

Ob Ahsoka von «Star Wars», Link aus «The Legend of Zelda» oder doch eine erfundene Figur: Die Kreativität der Cosplayerinnen und Cosplayer, die sich an der Fantasy Basel zusammenfinden, nimmt kein Ende. Viele der Anwesenden haben wochenlange Arbeit und viel Geld in ihre Kostüme gesteckt.

Wir waren vor Ort und haben die kreativsten Kostüme mit der Kamera eingefangen.

Bild: watson/corina mühle

Morgen erscheint noch unser Video zur Fantasy Basel, in dem du mehr über den Aufwand und die Höhe der Investitionen der Cosplays erfährst.

