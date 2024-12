Nach langem Warten bescherte Netflix Streaming-Fans zu Weihnachten die zweite «Squid Game»-Staffel. Bild: netflix

«Squid Game»: Staffel 2 bei Netflix erntet unerwartete Kritik

Michelle Nuhn / watson.de

Zur Weihnachtszeit konnten sich Streaming-Fans in diesem Jahr mal wieder zwischen zahlreichen Christmas-Klassikern entscheiden. Doch neben «Tatsächlich Liebe ...» und «Der Grinch» warteten einige von ihnen vor allem auf die Fortsetzung eines Netflix-Hits der letzten Jahre. Die zweite Staffel des koreanischen Überlebens-Thrillers «Squid Game» erschien zum zweiten Weihnachtstag auf der Plattform des Streaming-Rieses.

Innerhalb kürzester Zeit kletterte die Fortsetzung nicht nur an die Spitze der deutschen, sondern auch der globalen Serien-Charts. Doch das beschert den Machern nicht durchweg positive Resonanzen. So wird die heissersehnte neue Staffel von «Squid Game» von vielen kritisch beäugt.

Es folgen Spoiler zur zweiten Staffel von «Squid Game».

«Squid Game» stösst auf ernüchternde Resonanz

Die Fortsetzung des Netflix-Phänomens beginnt zunächst mit einem Zeitsprung von drei Jahren. Nach seinen damaligen Erlebnissen in den tödlichen Hallen der Spiele ist Hauptcharakter Seong Gi-hun noch immer auf der Suche nach dem Drahtzieher dieser. Schlussendlich verschlägt es ihn zurück in die Fänge der Verantwortlichen.

Neben bereits bekannten Spielen, die ihr grosses Comeback feiern, gibt es auch die ein oder andere Neuerung. Genügend Grund also zur Begeisterung bei waschechten Fans des koreanischen Hits. Wobei das nicht ganz zutrifft: Denn schon jetzt kristallisiert sich heraus, dass die «Squid Game»-Fortsetzung womöglich nicht an den weltweiten Erfolg seines Vorgängers anknüpfen kann.

Statt durchweg positiver Rückmeldungen hagelt es für die Macher Hwang Dong-hyuk und Kim Ji-yeon überraschende Kritik der Community. Vor allem das «abrupte» Ende wird dabei in etwa den Foren von «Reddit» mehrfach angemerkt. So schreibt eine Userin sichtlich enttäuscht:

«Es fühlt sich wirklich so an, als hätte ich nur Teil 1 gesehen und nicht eine ganze Staffel.»

Eine Meinung, die bei vielen anderen Anklang findet. Zudem hätten die Charaktere unter der «gehetzten» Staffel gelitten und es gab «zu viele Handlungsstränge für zu viele verschiedene Charaktere». «Während die Charaktere eigentlich gut ausgearbeitet waren, fehlte oft die Zeit, sich wirklich in sie einzufühlen und sie kennenzulernen», heisst es.

Selbst die Spiele hätten es für viele in der langersehnten zweiten Staffel nicht rausreissen können. Das Fazit fällt demnach schon jetzt für zahlreiche Fans «insgesamt enttäuschend» aus.

Überraschende Netflix-Charts zu Weihnachten

Dennoch ist es der koranische Thriller, der nunmehr noch auf dem ersten Platz der Charts residieren darf. Wie lange das jedoch der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Noch bevor Netflix «Squid Game» ins Streaming-Rennen schickte, hatten die deutschen Charts nämlich erst ihre wahre Unberechenbarkeit unter Beweis gestellt.

Statt weihnachtlicher Serien oder Erfolgshits aus den USA und Co., fanden sich sowohl an Heiligabend als auch am ersten Weihnachtstag zwei untypische Kandidaten an der Spitze ein. So liessen die Kaminfeuer-Filme «Knisterndes Birkenholz-Feuer» und «Knisterndes klassisches Kaminfeuer» sogar Produktionen wie «La Palma» hinter sich.

