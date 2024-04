Disney veröffentlicht erster Trailer für «Mufasa: The Lion King»

In der Deutschschweiz startet der Film am 19. Dezember 2024 im Kino.

Lin-Manuel Miranda wird den Original-Soundtrack des Films komponieren. «Musafa: The Lion King» wird von Adele Romanski und Mark Ceryak produziert und von Peter Tobyansen als ausführender Produzent geleitet.

Unter der Regie des Oscar-Preisträgers Barry Jenkins wird der Pavian Rafiki die Legende von Mufasa an seine Enkelin Kiara weitergeben. Laut der Beschreibung des Trailers wird die Geschichte in Rückblenden erzählt und folgt Mufasa (was in Suaheli «König» bedeutet) als verwaistes Jungtier, das verloren und allein ist, bis er einen sympathischen Löwen namens Taka – den Erben einer königlichen Blutlinie – trifft.

Disney hat einen ersten Teaser für «Mufasa: The Lion King», ein Prequel für die 2019 erscheinende fotorealistische Version des Zeichentrickklassikers von 1994, veröffentlicht.

Am 24. April 2024 um 1.48 Uhr Schweizer Zeit tritt der Vollmond zum vierten Mal in diesem Jahr ein. Er wird auch «Rosa Mond» (auf Englisch: «Pink Moon») genannt und steht im Sternbild Jungfrau. Der Name «Rosa Mond» hat nichts mit dessen Farbe zu tun – er wurde von Nordamerikas Ureinwohnern nach der rosa Flammenblume benannt, die zum Frühlingsbeginn blüht.



Der Mond begleitet uns Menschen schon seit Urzeiten. Seit jeher übt er eine anziehende Wirkung auf die Menschheit aus. Besonders in den Vollmondnächten zieht uns die silbrig strahlende Kugel am Sternenhimmel immer wieder aufs Neue in ihren Bann.