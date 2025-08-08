In den vergangenen Wochen kursierte ein Fake-Profil der angeblichen Tochter von Putin auf Instagram, sowie Meta. (Symbolbild) Bild: NurPhoto

Profil von angeblicher Putin-Tochter war ein Fake

Luiza Rozova soll die angebliche Tochter von Kreml-Präsident Wladimir Putin sein. Sie soll in Paris leben und Kunst studieren. In den vergangenen Tagen haben internationale Medien wie auch watson über die Russin berichtet und Posts aus ihren Social-Media-Profilen geteilt.

Nun stellt sich heraus: Beim Instagram-Account «luizaroz__» handelt es sich um einen Fake-Account, der nicht der unehelichen Tochter von Wladimir Putin gehört. Er wird von einer anderen Person betrieben, wie RTL berichtet.

Diese unbekannte Person hat über mehrere Jahre Fotos von der vermeintlichen Tochter Putins geteilt. Sie zeigen jedoch nicht Rozova, sondern ein russisches Model. Diese bestätigt auf Anfrage von RTL, dass einige ihrer Bilder geklaut, mit KI bearbeitet und auf dem vermeintlichen Account von Rozova geteilt wurden.

Somit zeigt der Instagram-Account weder Bilder von Luiza Rozova, noch wird er von ihr betrieben. Auch hat Rozova via Social Media nicht öffentlich zu Putin und dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine geäussert. (nib)