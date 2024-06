Diese Serien-Stars haben sich am Set ineinander verliebt

Kürzlich haben die «Supernatural»-Stars und Fan-Lieblinge DJ Qualls (spielt Garth) und Ty Olsson (spielt Benny) bekannt gegeben, dass sie verlobt sind. Die beiden haben sich aber nicht etwa am Set, sondern an einer Fan-Convention kennengelernt, erzählt Qualls in seinem Podcast «Locked and Probably Loaded with DJ and Kelly».

DJ Qualls (links) und Ty Olsson in «Supernatural». Bild: the cw

Hier kommen 14 weitere Schauspieler-Pärchen, die sich noch während der Dreharbeiten ihrer Serie verliebt haben.

Kelly Ripa und Mark Consuelos

1995 haben sich Kelly Ripa und Mark Consuelos am «All My Children»-Set kennengelernt. Nur ein Jahr später haben sie geheiratet und sind bis heute zusammen. Gemeinsam haben sie drei Kinder.

Bild: imago images

Ginnifer Goodwin und Josh Dallas

«Once Upon a Time»-Darsteller Ginnifer Goodwin und Josh Dallas haben sich bei den Dreharbeiten der Märchen-Serie kennengelernt und sind seither ein Paar. Sie heirateten im April 2014 und haben zwei Söhne.

Bild: imago images

Milo Ventimiglia und Alexis Bledel

Während der Dreharbeiten für «Gilmore Girls» haben sich Milo Ventimiglia und Alexis Bledel auch im echten Leben verliebt. Sie waren vier Jahre lang zusammen, bevor sie sich 2006 getrennt haben.

Bild: imago images

Rob Benedict und Ruth Connell

Ein weiteres «Supernatural»-Pärchen sind Ruth Connell und Rob Benedict. Sie haben eine gemeinsame Tochter, die dieses Jahr geboren wurde. Sie sind aber nicht verheiratet.

Bild: imago images

Jared und Genevieve Padalecki

Boah: «Supernatural» hat NOCH ein Liebespaar hervorgebracht. Auch Hauptdarsteller Jared Padalecki hat seine Frau Genevieve Padalecki am Set kennengelernt. Sie sind seit 2010 verheiratet und haben drei Kinder.

Bild: imago images

Blake Lively und Penn Badgley

Das «Gossip Girl»-Pärchen verliebte sich 2007, während sie Serena van der Woodsen und Daniel Humphrey spielten. Nach drei Jahren Beziehung trennten sich Lively und Badgely. Heute ist Lively mit Schauspielkollege Ryan Reynolds verheiratet.

Bild: imago stock&people

Sophia Bush und Chad Michael Murray

Die Romanze der «One Tree Hill»-Stars Sophia Bush und Chad Michael Murray hielt nicht lange an. 2003 haben sie sich bei den Dreharbeiten kennengelernt, 2004 verkündigten sie ihre Verlobung. Im April 2005 haben sie geheiratet und nur fünf Monate später gab das Paar bekannt, sich scheiden zu lassen.

Bild: imago images

Lauren Morelli und Samira Wiley

Lauren Morelli and Samira Wiley haben sich am Set der Netflix-Hit-Serie «Orange Is the New Black» kennengelernt. Sie haben 2017 geheiratet.

Bild: imago images/ZUMA Press

Alyson Hannigan und Alexis Denisof

«Buffy»-Star Alyson Hannigan hat ihren Mann am Set der Vampir-Serie kennengelernt. Denisof spielte in der dritten Staffel den Wächter Wesley Wyndam-Pryce. Sie sind seit 2003 verheiratet und haben zwei Kinder.

Bild: imago images

Michael C. Hall und Jennifer Carpenter

Vor der Kamera spielen sie Geschwister, hinter der Kamera haben sich Michael C. Hall und Jenniger Carpenter aus der Krimiserie «Dexter» verliebt und sogar geheiratet. Nach drei Jahren Ehe liessen sie sich 2011 scheiden. Sie arbeiteten aber weiterhin gemeinsam in «Dexter» bis die Serie 2013 abgesetzt wurde.

Bild: imago stock&people

Rose Leslie und Kit Harington

Die «Game of Thrones»-Co-Stars Rose Leslie und Kit Harington verliebten sich nicht nur als Jon Snow und Ygritte, sondern auch im echten Leben. Sie sind seit 2012 ein Paar und heirateten 2018. Gemeinsam haben sie zwei Kinder.

Bild: IMAGO/Julie Edwards

Kaley Cuoco und Johnny Galecki

Dass die «The Big Bang Theory»-Co-Stars Kaley Cuoco und Johnny Galecki auch im echten Leben ein Paar waren, wusste lange niemand. Bis sie die Beziehung 2010 beendeten, haben sie ihr Liebesleben geheim gehalten.

Bild: imago images

Rachel Bilson und Adam Brody

Während Rachel Bilson und Adam Brody in «O.C., California» das Paar Summer und Seth gespielt haben, verliebten sie sich auch abseits des Filmsets. Das Paar trennte sich 2006 nach drei Jahren Beziehung.

Bild: Warner Bros/Courtesy Everett Collection

Ryan Bingham und Hassie Harrison

Die «Yellowstone»-Darsteller Ryan Bingham und Hassie Harrison gaben 2023 auf Instagram bekannt, dass sie ein Paar sind. Ein Jahr später, im Mai dieses Jahres, heirateten die beiden in Texas.

