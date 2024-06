Silvester-Klassiker «Dinner for One» kriegt ein Prequel

Dass an Silvester «Dinner for One» geschaut wird, ist für die meisten keine Frage. Es gehört dazu, Butler James zuzuschauen, wie er die verstorbenen Freunde von Miss Sophie unterhält und all ihre Drinks leert.

Vor eineinhalb Jahren hat Amazon Prime Video angekündigt, dass sie «Dinner for Five» neu verfilmen werden – in Form einer Serie. Momentan ist «Dinner for Five» noch ein Arbeitstitel, der endgültige Name der neuen Serie ist noch nicht bekannt. Nun haben die Dreharbeiten begonnen und es ist bekannt, welche Schauspielerinnen und Schauspieler mitwirken.

Miss Sophie wird von Alicia von Rittberg verkörpert, während ihr treuer Butler von Kostja Ullmann gespielt wird. Moritz Bleibtreu ist als Mr. Pommeroy dabei, Frederick Lau wird zu Mr. Winterbottom, Jacob Matschenz schlüpft in die Rolle von Sir Toby und Christoph Schechinger ist als Admiral von Schneider Teil der Serie. Die Serienmacher versprechen ausserdem überraschende Gastauftritte.

«Dinner for Five» soll nächstes Jahr erscheinen. Bild: amazon prime video

Das Prequel erzählt die Geschichte einer jungen Miss Sophie, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in eine finanzielle Notlage gerät und beschliesst, potenzielle Ehemänner auf ihren Landsitz einzuladen. Doch bevor sie sich entscheiden kann, wen sie heiraten möchte, wird einer der Männer umgebracht.

«Dinner For Five» soll sechs Episoden à 45 Minuten umfassen. Das Format basiert auf dem Buch «Dinner for One – Killer for Five: Der 90. Geburtstag und was wirklich geschah» von Michael Koglin. Erscheinen soll die Serie im kommenden Jahr.

