Kinderserien ändern Aussehen ihrer Figuren – Expertin warnt vor den Folgen

Valérie Braungardt / watson.de

Wer heutzutage mal einen Ausschnitt seiner alten Lieblingskinderserie sieht, hat sich möglicherweise über den neuen Look erschrocken. Egal ob Heidi, Bob der Baumeister oder Dora: Sie alle teilen plötzlich einen ähnlich sonderbaren Stil.

Die Figuren aus der Kindheit haben sich mit jedem einzelnen Zeichenstrich tief ins Gedächtnis gebrannt. Die Bilder lösen noch heute ein wohliges Gefühl von Nostalgie aus. Umso befremdlicher erscheinen die überarbeiteten Versionen der einstigen Kindheitshelden.

Digital animierte Kinderserien ändern ihren Look

Was früher gezeichnet wurde, wird heute digital animiert. Die Charaktere erscheinen in einem glattgebügelten Look. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen 2D und 3D, wodurch die Figuren realistischer und perfekter wirken.

Alte Kinderserien werden dem neuen Standard angepasst und bekommen einen neuen Anstrich. Dabei werden auch kurzerhand Körperformen und Gesichtszüge verändert. Manchmal so stark, dass sie kaum mehr Ähnlichkeiten zu ihren früheren Versionen haben. Der neue Bob der Baumeister könnte beispielsweise eher sein kleiner 16-jähriger Bruder sein.

Ursprünglich wurde Bob der Baumeister mit Stop-Motion produziert. Bild: instagram/_wisst_ihr_noch_

Die meisten Charaktere sind schlank, haben grosse Augen, kleine Nasen und eine perfekte Haut. Diesen Trend sieht die Mode- und Körpersoziologin Melanie Haller kritisch. Ihr fallen vor allem die körperlichen Veränderungen von Serienfiguren wie Biene Maja (1976) auf, die «ganz massgeblich in den 2020er Jahren verschlankt wurde und deren Körperschema massiv geändert wurde», wie sie gegenüber «Buzzfeed News Deutschland» mitteilte.

Kinderserien vermitteln fragwürdige Körperideale

Das problematische hierbei: Es tauchen immer mehr Körperideale in Kinderserien auf. Vor 20 bis 30 Jahren hätte das noch keine Rolle gespielt, meint Haller.

«Bei der alten Biene Maja war es irrelevant, welchen Körper sie hat. Sie ist eine Biene!»

In etlichen Kinderserien erkenne sie heutzutage das sogenannte Kindchenschema wieder, also grosse Augen und kleine Nasen. Gerade bei alten Serienfiguren, die einen neuen Look verpasst bekommen haben, sieht man, dass das CGI-Makeover auch immer schlankere Körper mit sich gebracht haben. Sie sagt:

«Meiner Ansicht nach wirken sich diese Körperrepräsentationen massiv auf das Körperbild von Kindern und jungen Menschen aus, die damit klar vermittelt bekommen, was als schön gilt und was im Ausschluss dann genauso als nicht schön gilt.»

Die Soziologin mahnt zu einem kritischeren Umgang mit Körperbildern, gerade in Kinderserien. Junge Menschen können in ihrem Körperbild besonders stark von Filmen und Serien beeinflusst werden. Immerhin sieht Haller auch eine positive Entwicklung: Seriencharaktere seien jedenfalls nicht mehr alle weiss.