12 Filme und Serien, auf die du dich diesen Sommer freuen kannst

Wir erinnern uns alle an den grossen «Barbenheimer»-Sommer – und auch dieses Jahr haben das Kino und die Streaming-Welt einiges zu bieten. Ob actionreiche Filme wie das «John Wick»-Spin-off «Ballerina», der neue Wes-Anderson-Streifen oder eine neue Dokumentation mit Sir David Attenborough – die Sommermonate werden alles andere als langweilig.

«The Phoenician Scheme»

Der neueste Film von Star-Regisseur Wes Anderson dreht sich um einen einflussreichen Geschäftsmann, der seine komplette Firma seiner Tochter überlässt. Diese ist jedoch Nonne und hat kein Interesse an den Machenschaften ihres Vaters.

Cast

Scarlett Johansson, Tom Hanks, Mia Threapleton, Bill Murray, Bryan Cranston, Benedict Cumberbatch, Michael Cera

Verfügbar

Ab dem 29. Mai im Kino.

Trailer

«From the World of John Wick: Ballerina»

Dieser Action-Thriller spielt im gleichen Universum wie Keanu Reeves’ «John Wick». Rooney ist eine Balletttänzerin, die als Auftragsmörderin arbeitet. Nach dem Mord an ihren Eltern startet sie einen blutigen Rachefeldzug.

Cast

Ana de Armas, Keanu Reeves, Anjelica Huston, Ian McShane

Verfügbar

Ab dem 5. Juni im Kino.

Trailer

«Ocean with David Attenborough»

Anlässlich des Welttages der Ozeane bringt National Geographic eine neue Dokumentation mit Sir David Attenborough heraus. Der 99-jährige Naturfilmer nimmt die Zuschauenden auf eine Entdeckungsreise durch unsere Weltmeere mit. Denn deren Schutz ist für das Überleben der Menschheit essenziell.

Cast

Sir David Attenborough

Verfügbar

Ab 8. Juni auf Disney Plus.

Trailer

«How to Train Your Dragon»

Dieser Streifen ist eine Realverfilmung des gleichnamigen Animationsfilms. Die Geschichte folgt dem jungen Wikinger Hicks, der dazu gezwungen wird, einen Drachen zu töten. Er soll ein genauso grosser Drachenjäger werden wie sein Vater. Doch Hicks widerstrebt das Töten und er freundet sich stattdessen mit dem Drachen an.

Cast

Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker

Verfügbar

Ab dem 12. Juni im Kino.

Trailer

«28 Years Later»

28 Jahre, nachdem ein tödliches Virus ausgebrochen ist, lebt eine Gruppe Überlebender auf einer kleinen Insel. Doch dann verlässt jemand die Insel und entdeckt auf dem Festland Schockierendes. Dieser Horror-Thriller ist die Fortsetzung von «28 Days Later» mit Cillian Murphy.

Cast

Jack O'Connell, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jodie Comer

Verfügbar

Ab dem 19. Juni im Kino.

Trailer

«Behind The Glass»

Als Lenas beste Freundin an einer Überdosis stirbt, ist auch Lenas Leben in Gefahr. Ihre Mutter beschliesst, mit ihr von Lettland in die Schweiz zu flüchten und hier Fuss zu fassen. In einem Schweizer Vorort leben sie bei Bekannten und treffen auf André, der sich um die beiden zu kümmern scheint.

Cast

Darya Egorkina, Aurélija Pronina, Marcus Signer, Alexandra Vlasko

Verfügbar

Ab dem 19. Juni im Kino.

Trailer

«F1»

Rennfahrer Sonny Hayes war in den 90ern kurz davor, seinen grössten Traum zu verwirklichen. Doch nach einem schweren Unfall musste er sich aus der Formel 1 zurückziehen. Jahre später bittet ihn ein alter Freund um Hilfe. Sein Team benötigt dringend Unterstützung von einem erfahrenen Fahrer und Sonny wagt sich zum ersten Mal seit Jahren wieder auf die Strecke.

Cast

Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem



Verfügbar

Ab dem 26. Juni im Kino.

Trailer

«Squid Game», 3. Staffel

Die finale Staffel des koreanischen Streaming-Hits «Squid Game» knüpft an den krassen Cliffhanger der vorigen Staffel an. Obwohl Gi-hun an seinem Tiefpunkt angelangt ist, muss er eine wichtige Entscheidung treffen, die alles auf die Probe stellt.

Cast

Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun, Kang Ae-sim, Jo Yu-ri

Verfügbar

Ab 27. Juni auf Netflix.

Trailer

«Happy Gilmore 2»

Zur Handlung dieser Fortsetzung ist bisher wenig bekannt. Laut dem Trailer kehrt Happy Gilmore knapp 30 Jahre später auf den Golfrasen zurück und nimmt erneut an einem Turnier teil. Mehrere Profigolfer werden im Film vorkommen, darunter John Daly, Paige Spiranac, Rory McIlroy, Scottie Scheffler, Bryson DeChambeau und Brooks Koepka.

Cast

Adam Sandler, Margaret Qualley, Ben Stiller, Julie Bowen

Verfügbar

Ab dem 25. Juli auf Netflix.

Trailer

«Chief of War», 1. Staffel

Diese Drama-Serie war zehn Jahre in Arbeit und erzählt die Geschichte von der Kolonialisierung aus der Perspektive der Hawaiianer. Um das 18. Jahrhundert bestand Hawaii aus vier Königreichen, die untereinander Krieg geführt haben. Und einer der Häuptlinge ist auf der Mission, die vier Reiche zu vereinen.

Cast

Jason Momoa, Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga

Verfügbar

Ab dem 1. August auf Apple TV+.

Teaser

«Wednesday», Staffel 2

Wednesday Addams kehrt in die Hallen der Nevermore Academy zurück, wo neue Schurken lauern. Ihr Bruder Pugsley besucht nun ebenfalls das gleiche Internat. Mithilfe ihres messerscharfen Verstandes muss sie ein schauriges, übernatürliches Geheimnis lösen.

Cast

Jenna Ortega, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Emma Myers, Luis Guzmán, Billie Piper

Verfügbar

Ab dem 6. August auf Netflix.

Teaser

«The Roses»

Ivy und Theo haben eine scheinbar perfekte Ehe: Beide sind erfolgreich und haben tolle Kinder. Doch hinter dieser perfekten Fassade bahnt sich ein Sturm an. Während Theos Karriere zerbricht, hebt Ivy erst so richtig ab und es kommt zu einem erbitterten Wettbewerb und Missgunst.

Cast

Kate McKinnon, Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg, Ncuti Gatwa

Verfügbar

Ab dem 28. August im Kino.

Trailer

