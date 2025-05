Der talentierte Mr. Cera und die ebenso umwerfende Mia Threapleton in «The Phoenician Scheme». Bild: www.imago-images.de

Interview

Michael Cera war Allan in «Barbie». Jetzt ist er das Herz des neuen Films von Wes Anderson

In «The Phoenician Scheme» spielt Hollywoods lustigster Nebendarsteller einen schrulligen Insektenforscher. Ob es ihn dabei gegruselt hat und wie der Dreh in Andersons Fantasiewelt war, verriet der Kanadier bei einer Begegnung in Cannes.

tobias sedlmaier / ch media

Michael Cera empfängt in der Hotelsuite in Cannes mit blau getönter Sonnenbrille, bittet bereits beim Händeschütteln freundlich um Entschuldigung: «Sorry, ich leide gerade wahnsinnig unter Jetlag. Bitte bastle aus all dem Quatsch, den ich gleich erzählen werde, etwas Vernünftiges!» Cera ist ein Mann mit einem bubenhaften Gesicht, ein linkisch-liebenswerter Typ, mit dem man gerne auf ein Bier gehen und dabei garantiert einen erinnerungswürdigen Abend erleben würde.

In «Juno» spielt Cera den Teenager-Vater des Kindes der Titelheldin (damals Ellen Page), die eine Abtreibung erwägt. Als «Scott Pilgrim» musste er gleich gegen sieben Exfreunde seiner neuen Flamme antreten. Für David Lynch lieferte er in «Twin Peaks: The Return» die bemerkenswerte Karikatur eines jungen Marlon Brando. Zuletzt staubte er im Sommerblockbuster «Barbie» als Kens bester Freund Allan so manchen Lacher ab.

Das war Cera als Allan. Ein Unikat in der «Barbie»-Welt. Bild: www.album-online.com

Aktuell ist der 36-jährige Teil des All-Star-Casts im neuen Wes Anderson-Film «The Phoenician Scheme», der in Cannes Premiere feierte. Darin spielt er Bjørn Lund, einen Insektenforscher mit markantem Akzent, mangelnder Trinkfestigkeit und einer Faszination für schillernde Käfer. Als Hauslehrer begleitet er den superreichen Unternehmer Zsa-zsa Korda (Benicio del Toro). Dieser hypervirile Überlebenskünstler wird permanent von Attentaten bedroht und will noch ein letztes zwielichtiges Investitionsprojekt verwirklichen.

Der Trailer zum Film Video: YouTube/Focus Features

Dazu holt er seine Tochter und – trotz grosser Kinderschar – Alleinerbin Liesl (Mia Threapleton, das älteste der drei Kinder von Kate Winslet) an Bord, die eigentlich Nonne werden will. «The Phoenician Scheme» ist eine wunderbar skurrile, für Wes Anderson-Verhältnisse geradezu gradlinige Stationenkomödie. Eine als Agententhriller getarnte Kapitalismusfarce, zugleich eine Meditation über Vaterschaft und Vergänglichkeit.

Hat Cera der Dreh mit den realen Rieseninsekten geschreckt? Nein, im Gegenteil, er habe bei diesem Job viel über sie gelernt. Und dann legt er trotz Müdigkeit gleich los und schwärmt vom 1915 gestorbenen Naturforscher Jean-Henri Fabre, von dem ihm Anderson zur Vorbereitung ein Buch in die Hand gedrückt habe. Der sei zwar von der wissenschaftlichen Gemeinschaft ob seiner unorthodoxen Beobachtungen geschmäht worden, schreibe aber extrem zugänglich und wundervoll: «Sogar mein kleiner Junge hat sich sofort dafür interessiert!»

Auch Scarlett Johansson ist in Andersons All-Stars-Team. Bild: www.imago-images.de

Wenige Regisseure haben eine so dezidierte Handschrift entwickelt wie der Texaner Anderson. Er vereint die Abenteuer des Groschenromans mit der liebevollen, detailreichen Ästhetik von Puppenhäusern oder Modelleisenbahnen und dem Sammelsurium von Museen. Wie frei können die Schauspieler in diesen exakten geplanten, symmetrischen Sets agieren? «Sehr frei! Man fühlt schon beim ersten Lesen des Drehbuchs, wie diese traumhafte Welt langsam zum Leben erwacht. Und plötzlich ist man selbst Teil davon», sagt Cera.

Andersons grosse Qualität liege darin, dass sich alles richtig und beabsichtig anfühlen muss. Sonst werde der Zauber gebrochen. Besonders die technisch anspruchsvollen, längeren Einstellungen, von denen es im neuen Film einige gibt, werden sehr genau geplant, erzählt Cera. Und bis zu 30, 40 Takes absolviert. Trotzdem bleibe Raum für Spontanität.

«Juno» (2007): Da war Cera erst 19 und Page 20 Jahre alt. bild: www.imago-images.de

Bereits in «Asteroid City» hätte der mit einer Deutschen verheiratete Cera eine kleine Rolle übernehmen sollen, aber er musste leider absagen, weil er gerade Vater wurde. Ob Scarlett Johansson, Tom Hanks oder Benedict Cumberbatch: Wes Anderson muss nur mit dem Finger schnippen, dann rennt Hollywood. Das liegt vor allem an seinen Drehbüchern, sagt Cera: «Die fertigen Filme sind so aufwendig, so stilisiert, das macht es leicht, zu übersehen, was für ein grossartiger Autor er ist. Die Dialoge sind so herzlich, mit so viel Rhythmus, davon werden Schauspieler angezogen.»

Passiert es oft, dass man beim Dreh vor Lachen Kontrolle über seine Figur verliert? Manchmal ja, meint Cera. «Aber meistens ist man total fokussiert. Wes Anderson hilft einem sehr dabei, er ist ein wahnsinnig geduldiger Regisseur.» Und einer, zu dem Michael Cera wie die Faust aufs Auge passt.

«The Phoenician Scheme» läuft ab dem 29. Mai im Kino.