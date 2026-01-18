13 Schauspieler, die es hassten, ihre ikonischen Outfits und Kostüme zu tragen

Besonders Schauspielerinnen und Schauspieler, die Superhelden spielen, erzählen immer wieder, wie unangenehm ihre Kostüme waren. Aber auch Korsetts und unangenehme Prothesen sind in Hollywood verhasst.

Val Kilmer

«Jeder Junge möchte Batman sein, das heisst aber nicht, dass sie ihn auch in einem Film spielen möchten», sagte Val Kilmer in einer Dokumentation. Kilmer erklärte, dass er im Batsuit Hilfe brauchte, um aufzustehen, sich hinzusetzen und nicht gut hören konnte: «Nach einer Weile hören die Leute auf, mit dir zu reden. Das ist sehr isolierend».

Bild: warner bros.

Uma Thurman

«Uma Thurman hasste den gelben Trainingsanzug. Sie hasste ihn. Sie fand, dass sie darin wie ein Eis am Stiel aussieht – wie ein Bananeneis am Stiel», erzählte «Kill Bill»-Regisseur Quentin Tarantino gegenüber CinemaBlend.

Bild: Buena Vista International

Jennifer Aniston

Kein Kostüm, aber: Jennifer Aniston hielt ihre ikonische «Friends»-Frisur für schrecklich. Sie nannte sie einmal «den hässlichsten Haarschnitt, den ich je gesehen habe».

Bild: nbc

Jim Carrey

Für seine Rolle in «The Grinch» wurde Jim Carrey jeden Tag unter Make-up «vergraben». «Am ersten Tag sass ich 8,5 Stunden in der Maske. Irgendwann konnte ich es nicht mehr aushalten. Dann hatte [Produzent] Brian Grazer eine brillante Idee: Er engagierte einen Mann, der CIA-Agenten darin schulte, wie man Folter übersteht. Und so habe ich ‹The Grinch› überstanden», erzählte Carrey in der Graham Norton Show.

Bild: imago images

Laura Vandervoort

Für ihre Rolle in «Smallville» wurde Laura Vandervoort in ein knappes und enges Supergirl-Kostüm gesteckt. Bei einem Fan-Event sagte sie, dass sie die Produzenten fragte, ob sie das Kostüm nach den Dreharbeiten verbrennen können. «Ich hätte es auch selbst gerne getan», so Vandervoort.

Bild: imago images

Patrick Stewart

«Verabscheuen» ist das Wort, mit dem Patrick Stewart sein «Star Trek»-Kostüm beschreibt. Die Anzüge waren aus Elastan und «eine Nummer zu klein, da die Produzenten einen glatten und faltenfreien Look wollten», so Stewart. Dies hat seinen Rücken, Nacken und die Schultern so fest belastet, dass sein Chiropraktiker dem Studio mit einer Klage gedroht hat. Nach der zweiten Staffel «Star Trek: The Next Generation» wurden die Anzüge dann ersetzt.

Bild: imdb

Kit Harrington

Kit Harington fiel es manchmal schwer, Jon Snow in «Game of Thrones» zu spielen, weil sein Kostüm sehr unangenehm war. «Es wiegte gefühlt eine Tonne und hat furchtbar gerochen», erzählt Harrington bei The Late Show with Stephen Colbert.

Bild: hbo

Simone Ashley

«Bridgerton»-Hauptdarstellerin Simone Ashley fühlte sich überhaupt nicht wohl, weil sie während den Dreharbeiten ein Korsett tragen musste: «Wenn du ein Korsett trägst, isst du einfach nicht. Ich hatte für einen kurzen Moment eine schlankere Taille. Sobald man es jedoch ablegt, kehrt der Körper wieder zu seiner ursprünglichen Form zurück. Das Korsett hat mir auch grosse Schmerzen bereitet».

Bild: LIAM DANIEL/NETFLIX

George Clooney

Nochmals Batman: George Clooneys Superhelden-Anzug hatte Nippel. Davon war er alles andere als begeistert. Auch sei es extrem unbequem gewesen. «Ich konnte mich kaum bewegen. Ich lag auf einer Liege und wartete, bis mir der Regisseur mit seinem Mikrofon Anweisungen gab. Dann haben sie mich auf einer Trage vor die Kamera getragen», erzählt Clooney.

Bild: warner bros.

Carrie Fisher

Dass Carrie Fisher ihr Outfit in «Star Wars» hasste, ist kein Geheimnis. Diesen Bikini «werden Supermodels im siebten Kreis der Hölle tragen», sagte Fisher laut The Hollywood Reporter.

Bild: lucasfilm

John Rhys-Davies

Für die Rolle als Gimli musste John Rhys-Davies in «The Lord of the Rings» im Gesicht Prothesen tragen. Diese führten aber zu einer allergischen Reaktion, was dazu führte, dass er ständig ein geschwollenes Gesicht hatte und nie mehrere Tage hintereinander filmen konnte.

Bild: new line cinema

Jennifer Lawrence

In ihren Anfangszeiten bei «X-Men» musste Jennifer Lawrence jeden Tag für acht Stunden in die Maske. Dabei musste sie entweder stehen oder auf einem Velosattel sitzen. Innerhalb der acht Jahre, in denen sie Mystique spielte, entwickelte das Kostümdepartement glücklicherweise einen Bodysuit, damit der Make-up-Prozess verkürzt werden konnte.

Bild: 20th century fox

Michelle Pfeiffer

«Es war das unbequemste Kostüm, das ich je getragen habe. Sie mussten mich einpudern, mir beim Anziehen helfen und dann den Anzug vakuumverpacken», sagte Michelle Pfeiffer über ihren Catwoman-Anzug aus «Batman». Nicht nur das, auch die Maske war viel zu eng und drückte ihr Gesicht und Hals zusammen.

Bild: pinterest

