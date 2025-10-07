freundlich16°
Netflix zeigt letztes Interview mit Jane Goodall vor ihrem Tod

Die britische Verhaltensforscherin Jane Goodall bei ihren Schimpansen. British behaviour scientist Jane Goodall researching with chimpanzees. Copyright: IFTN UnitedArchives09660
Jane Goodall widmete ihr Leben den Schimpansen.Bild: imago images

Trump und Musk ins All schiessen: Netflix veröffentlicht Interview mit Jane Goodall

Jane Goodall ist am 30. September 2025 im Alter von 91 Jahren verstorben. Knapp eine Woche später veröffentlicht Netflix ein Interview mit der Tierforscherin, das genau für diesen Moment aufgezeichnet wurde.
07.10.2025, 17:5807.10.2025, 17:58
Corina Mühle
Corina Mühle

In «Famous Last Words: Jane Goodall» erzählt die kürzlich verstorbene Anthropologin noch vor ihrem Tod ihre Geschichte. Dieses neue Format von Netflix ist der Beginn einer Sendung mit berühmten Persönlichkeiten, die vor ihrem Ableben Interviews aufzeichneten.

Das Wissen, dass diese dann erst nach ihrem Tod ausgestrahlt werden (auch wenn dies noch Jahrzehnte dauert), soll die Leute dazu animieren, möglichst frei zu erzählen und dies im Nachhinein auch nicht bereuen zu müssen. Niemand ausser dem Interviewer (Brad Falchuk) ist im Raum. Die Kameras werden ferngesteuert, die Kameraleute hören keinen Ton. Das Gespräch bleibt also bis zur Veröffentlichung unter vier Augen.

Das Interview mit der beliebten Anthropologin, deren bahnbrechende Forschung nicht nur half, Schimpansen besser zu verstehen, sondern auch die Menschen besser mit der Tierwelt vernetzte, wurde erst vor wenigen Monaten, nämlich im März, gefilmt.

Während Goodall an ihrem Whiskey nippt, spricht sie ehrlich über alles Mögliche – von ihren beiden Ehen, über das Muttersein bis hin zu ihrer Meinung über die mächtigsten Männer der Welt.

Über diese hat sie nämlich eine sehr starke Meinung:

«Natürlich gibt es Menschen, die ich nicht mag, und ich würde sie gerne in eines von Musks Raumschiffen setzen und sie alle auf den Planeten schicken, von dem [Musk] sicher ist, dass er ihn entdecken wird.»
Jane Goodall in «Famous Last Words»

Neben Musk meint sie damit auch Donald Trump und seine Anhänger. Goodall ergänzt: «Dann würde ich Putin dazunehmen und Präsident Xi. Ich würde auf jeden Fall auch Netanyahu und seine rechtsextreme Regierung hineinsetzen. Ich würde sie alle in dieses Raumschiff setzen und wegschicken.»

Jane Goodall, a primatologist and ethologist, died at age 91 Jane Goodall, a primatologist and ethologist, died at age 91, pictured in a file photo on September 24, 2025 at the Bloomberg Philanthropie ...
Jane Goodall bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt am 24. September 2025.Bild: imago images

«Gebt euer Bestes, solange ihr noch auf diesem wunderschönen Planeten seid»

Das Bewegende an dieser Episode ist die Art und Weise, wie Goodall die Bedeutung so vieler wichtiger Momente in ihrem Leben zum Ausdruck bringt. Angefangen mit ihrer Kindheit und ihrer Mutter, die Janes Leidenschaft für Insekten und Tiere schon als Kleinkind unterstützte und nie böse war, wenn sie Würmer mit ins Haus nahm.

Verhaltensforscherin Jane Goodall ist tot

Abgesehen von ein paar persönlichen Anekdoten sagt Goodall in diesem Interview nichts, was sie nicht auch zu jedem anderen Zeitpunkt frei äussern würde (Trump hat sie bereits früher kritisiert). Das Interview zu schauen und das Gefühl zu haben, diesen letzten Moment mit ihr zu verbringen, spendet aber doch einen gewissen Trost für alle, die ihr aussergewöhnliches Leben mitverfolgt haben.

Jane Goodalls letzte Worte an die Menschheit lauten:

«Ich kann euch nicht sagen, was ihr vorfinden werdet, wenn ihr den Planeten Erde verlasst. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass euer Leben auf diesem Planeten einen Einfluss darauf haben wird, wie euer Leben nach dem Tod aussehen wird. Vor allem möchte ich, dass ihr darüber nachdenkt, dass wir – solange wir auf der Erde sind – Teil von Mutter Natur sind. Wir sind von Mutter Natur abhängig, wenn es um saubere Luft, Wasser, Nahrung, Kleidung und alles andere geht. Und während wir ein Ökosystem nach dem anderen zerstören, während wir den Klimawandel verschlimmern und den Verlust der Artenvielfalt beschleunigen, müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Welt zu einem besseren Ort für die Kinder zu machen, die heute leben, und für diejenigen, die nach ihnen kommen werden. Ihr habt es in der Hand, etwas zu verändern. Gebt nicht auf. Es gibt eine Zukunft für euch. Gebt euer Bestes, solange ihr noch auf diesem wunderschönen Planeten seid, auf den ich von meinem jetzigen Standort aus herabblicke.»
Jane Goodall in «Famous Last Words»

«Famous Last Words: Jane Goodall» dauert knapp eine Stunde und ist auf Netflix verfügbar.

Video: YouTube/Netflix

