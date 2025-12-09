Dir sind Weihnachtsfilme zu kitschig? Dann ist vielleicht «Disney’s Hulu’s Family Guy’s Hallmark Channel’s Lifetime Familiar Holiday Movie» was für dich. Bild: disney

Diese neuen Weihnachtsfilme bringen dich in Festtagsstimmung

Mehr «Leben»

Ein bisschen Kitsch in der Weihnachtszeit darf sein – und für alle, die das nicht mögen, hat es hier auch den einen oder anderen Film-Vorschlag mit dabei.

Wenn du noch einen Film suchst, der dich in Weihnachtsstimmung bringt, und du mal etwas Neues – statt der altbekannten Streifen – möchtest, bist du hier an der richtigen Stelle. Folgende Neuerscheinungen kannst du diesen Dezember streamen oder im Kino schauen.

«Champagne Problems»

Sydney reist nach Frankreich, um eine Champagner-Firma für ihr Unternehmen zu akquirieren. In Paris trifft sie auf den gutaussehenden Henri, mit dem sie auf ein Date geht – nur um am nächsten Tag herauszufinden, dass dieser der Sohn des Inhabers der Champagner-Firma ist. Und Henri möchte unter keinen Umständen, dass das Familienbusiness in die Hände eines grossen Konzerns fällt.

Verfügbar

Seit dem 19. November auf Netflix

Trailer

«Goodbye June»

Vier Geschwister kommen kurz vor Weihnachten zusammen, weil sich der Gesundheitszustand ihrer Mutter (gespielt von Helen Mirren) unerwartet verschlechtert. Für die chaotische Familie ist es eine schwierige Zeit, aber die schlagfertige Mutter arrangiert ihre letzten Tage nach ihren eigenen Vorstellungen – mit viel Humor und schonungsloser Ehrlichkeit.

Verfügbar

Ab dem 24. Dezember auf Netflix

Trailer

«A Very Jonas Christmas Movie»

Die Europatour der Jonas Brothers ist vorbei und sie machen sich auf den Weg nach Hause für die Festtage. Als aber ihr Flug ausfällt, wird es für Joe, Kevin und Nick eine Reise gegen die Zeit, um es rechtzeitig nach Hause zu schaffen.

Verfügbar

Seit dem 14. November auf Disney Plus

Trailer

«Disney’s Hulu’s Family Guy’s Hallmark Channel’s Lifetime Familiar Holiday Movie»

Wer kitschige Weihnachtsfilme nicht mag, ist bei diesem Special an der richtigen Adresse. «Family Guy» macht sich nämlich dieses Jahr über genau diese lustig. Lois ist eine ehrgeizige Karrierefrau, die in die Kleinstadt Townsville reist, um ein preisgekröntes Familienrezept des Bäckers Peter für ihren Chef zu stehlen.

Verfügbar

Seit dem 28. November auf Disney Plus

Trailer

«Silent Night, Deadly Night»

Als Billy fünf Jahre alt war, musste er mitansehen, wie seine Eltern von einem Mann im Weihnachtsmann-Kostüm umgebracht wurden. Inzwischen sind einige Jahre vergangen, und Billy wird selbst zum eiskalten Mörder. An Weihnachten bestraft er mit einer Axt die «Unartigen».

Verfügbar

Ab dem 12. Dezember im Kino

Trailer

«A Merry Little Ex-Mas»

Alicia Silverstone spielt Kate, eine frisch geschiedene Frau, die für Weihnachten das Familienleben aufrechterhalten möchte. Bis ihr Ex seine jüngere Freundin vorstellt und diese an die Weihnachtsfeier einladen möchte. Kate beschliesst, ihn eifersüchtig zu machen, und sucht sich ebenfalls einen jüngeren Freund – was alles nur noch chaotischer macht.

Verfügbar

Seit dem 12. November auf Netflix

Trailer

«Oh. What. Fun.»

Claire, gespielt von Michelle Pfeiffer, hält an Weihnachten alles zusammen – sie besorgt alle Geschenke, weiss, wer wann wo sein muss, und kocht im Alleingang das ganze Festtagsmenü. Eines Tages hat sie von ihrer Familie genug, steigt in ihr Auto und fährt davon. Die Mutter und Ehefrau lernt auf ihrem Trip, was es heisst, wenn man seine eigenen Bedürfnisse für einmal vorne anstellt.

Verfügbar

Seit dem 3. Dezember auf Amazon Prime Video

Trailer

(cmu)

Mehr zum Thema Film: