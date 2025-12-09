Nebel
DE | FR
burger
Leben
Filme und Serien

Neue Weihnachtsfilme von 2025, die du jetzt streamen kannst

Disney’s Hulu’s Family Guy’s Hallmark Channel’s Lifetime Familiar Holiday Movie
Dir sind Weihnachtsfilme zu kitschig? Dann ist vielleicht «Disney’s Hulu’s Family Guy’s Hallmark Channel’s Lifetime Familiar Holiday Movie» was für dich.Bild: disney

Diese neuen Weihnachtsfilme bringen dich in Festtagsstimmung

09.12.2025, 17:3809.12.2025, 17:38

Ein bisschen Kitsch in der Weihnachtszeit darf sein – und für alle, die das nicht mögen, hat es hier auch den einen oder anderen Film-Vorschlag mit dabei.

Wenn du noch einen Film suchst, der dich in Weihnachtsstimmung bringt, und du mal etwas Neues – statt der altbekannten Streifen – möchtest, bist du hier an der richtigen Stelle. Folgende Neuerscheinungen kannst du diesen Dezember streamen oder im Kino schauen.

«Champagne Problems»

Sydney reist nach Frankreich, um eine Champagner-Firma für ihr Unternehmen zu akquirieren. In Paris trifft sie auf den gutaussehenden Henri, mit dem sie auf ein Date geht – nur um am nächsten Tag herauszufinden, dass dieser der Sohn des Inhabers der Champagner-Firma ist. Und Henri möchte unter keinen Umständen, dass das Familienbusiness in die Hände eines grossen Konzerns fällt.

Verfügbar

Seit dem 19. November auf Netflix

Trailer

Video: YouTube/Netflix

«Goodbye June»

Vier Geschwister kommen kurz vor Weihnachten zusammen, weil sich der Gesundheitszustand ihrer Mutter (gespielt von Helen Mirren) unerwartet verschlechtert. Für die chaotische Familie ist es eine schwierige Zeit, aber die schlagfertige Mutter arrangiert ihre letzten Tage nach ihren eigenen Vorstellungen – mit viel Humor und schonungsloser Ehrlichkeit.

Verfügbar

Ab dem 24. Dezember auf Netflix

Trailer

Video: YouTube/Netflix Philippines

«A Very Jonas Christmas Movie»

Die Europatour der Jonas Brothers ist vorbei und sie machen sich auf den Weg nach Hause für die Festtage. Als aber ihr Flug ausfällt, wird es für Joe, Kevin und Nick eine Reise gegen die Zeit, um es rechtzeitig nach Hause zu schaffen.

Verfügbar

Seit dem 14. November auf Disney Plus

Trailer

Video: YouTube/Disney Plus
19 beliebte Weihnachtsfilme und wo du sie 2025 schauen kannst

«Disney’s Hulu’s Family Guy’s Hallmark Channel’s Lifetime Familiar Holiday Movie»

Wer kitschige Weihnachtsfilme nicht mag, ist bei diesem Special an der richtigen Adresse. «Family Guy» macht sich nämlich dieses Jahr über genau diese lustig. Lois ist eine ehrgeizige Karrierefrau, die in die Kleinstadt Townsville reist, um ein preisgekröntes Familienrezept des Bäckers Peter für ihren Chef zu stehlen.

Verfügbar

Seit dem 28. November auf Disney Plus

Trailer

Video: YouTube/Hulu

«Silent Night, Deadly Night»

Als Billy fünf Jahre alt war, musste er mitansehen, wie seine Eltern von einem Mann im Weihnachtsmann-Kostüm umgebracht wurden. Inzwischen sind einige Jahre vergangen, und Billy wird selbst zum eiskalten Mörder. An Weihnachten bestraft er mit einer Axt die «Unartigen».

Verfügbar

Ab dem 12. Dezember im Kino

Trailer

Video: YouTube/Bloody Disgusting Horror

«A Merry Little Ex-Mas»

Alicia Silverstone spielt Kate, eine frisch geschiedene Frau, die für Weihnachten das Familienleben aufrechterhalten möchte. Bis ihr Ex seine jüngere Freundin vorstellt und diese an die Weihnachtsfeier einladen möchte. Kate beschliesst, ihn eifersüchtig zu machen, und sucht sich ebenfalls einen jüngeren Freund – was alles nur noch chaotischer macht.

Verfügbar

Seit dem 12. November auf Netflix

Trailer

Video: YouTube/Netflix

«Oh. What. Fun.»

Claire, gespielt von Michelle Pfeiffer, hält an Weihnachten alles zusammen – sie besorgt alle Geschenke, weiss, wer wann wo sein muss, und kocht im Alleingang das ganze Festtagsmenü. Eines Tages hat sie von ihrer Familie genug, steigt in ihr Auto und fährt davon. Die Mutter und Ehefrau lernt auf ihrem Trip, was es heisst, wenn man seine eigenen Bedürfnisse für einmal vorne anstellt.

Verfügbar

Seit dem 3. Dezember auf Amazon Prime Video

Trailer

Video: YouTube/Prime Video

(cmu)

Mehr zum Thema Film:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
30 weihnachtliche Bilder von Stars von anno dazumal
1 / 32
30 weihnachtliche Bilder von Stars von anno dazumal
«Christmas Time in Hollis, Queens» – Run DMC, 1987.
quelle: youtube / youtube
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Pinguine werden mit Weihnachtsfilmen unterhalten
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Wegen «missbräuchlicher Angebote»: Auktion für Nummernschild SO 1 wird neu aufgesetzt
Die Versteigerung des Nummernschilds SO 1 im Kanton Solothurn wird neu aufgesetzt. Dies teilt die Staatskanzlei auf Anfrage von watson mit. Grund seien «missbräuchliche Angebote, die seit dem späten Donnerstagabend eingegangen sind», schreiben die Verantwortlichen in einer dazugehörenden Medienmitteilung.
Zur Story