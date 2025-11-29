19 beliebte Weihnachtsfilme und wo du sie 2025 schauen kannst

Die Weihnachtszeit ist über die Schweiz hereingebrochen. An einigen Orten flimmern bereits die Lichter in den Fenstern und man macht sich schon mal Gedanken über Geschenke. Doch ein weiterer wichtiger Punkt der Festlichkeiten? Weihnachtsfilme.

Ab wann wird aus einem Film eigentlich ein Weihnachtsfilm? Eine schwierige Frage. Manchmal reicht es eben nur schon, wenn er einfach zur Weihnachtszeit im Fernsehen oder auf den Streamingplattformen läuft.

Und weil diese Zeit gerade wieder anbricht, möchten wir dir hier eine festliche Auswahl bieten. Wir zeigen dir 19 der beliebtesten Weihnachtsfilme und wo du sie 2022 streamen kannst:

Die Eiskönigin (Frozen)

Bild: Disney

Kurzzusammenfassung: Disney hat es mal wieder getan und eine ikonische Königin erschaffen. Elsa stürzt ihr Königreich aber leider versehentlich in einen endlosen Winter. Nun muss ihre Schwester Anna irgendwie einen Weg finden, das Wetter wieder zu ändern. Mit von der Partie sind natürlich auch ein Schneemann und ein Rentier.



Die Eiskönigin – Völlig unverfroren (Frozen I):

Streaming-Dienste:

Disney+

Die Eiskönigin II (Frozen II):

Streaming-Dienste:

Disney+

Kevin – Allein zu Haus

Bild: Twentieth Century Fox of Germany

Kurzzusammenfassung: Wir alle kennen ihn, den achtjährigen Lausebengel Kevin. Seine Eltern vergessen ihn, als sie in die Weihnachtsferien fahren und nun muss er das Haus ganz alleine gegen eine Einbrecherbande schützen. Der Film war ein solcher Erfolg, dass gleich noch drei Fortsetzungen gedreht wurden.

Kevin – Allein zu Haus

Streaming-Dienste:

Disney+

Kevin – Allein in New York

Streaming-Dienste:

Disney+

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Bild: Jugendfilm

Kurzzusammenfassung: Aschenbrödel wird von ihrer fiesen Stiefmutter und Stiefschwestern wie eine Magd behandelt. Doch eines Tages erhält sie von einem vorbeifahrenden Kutscher einen Zweig mit drei Haselnüssen. Diese sollen ihr drei Wünsche erfüllen. Als der Prinz zu einem grossen Ball einlädt, soll Aschenbrödel zu Hause bleiben. Die Zeit für die Wünsche ist gekommen.

Streaming-Dienste:

Netflix

Der Grinch

Bild: United International Pictures

Kurzzusammenfassung: Whoville schaut der Weihnachtszeit entgegen. Doch der rachsüchtige Grinch hat daran etwas auszusetzen. Wird er Weihnachten verderben?

Streaming-Dienste:

Disney+

Tatsächlich... Liebe (Love Actually)

Bild: United International Pictures

Kurzzusammenfassung: London in der Weihnachtszeit. Dieser Film zeigt acht Paare und wie sie mit dem Feiertagsstress umgehen. Die Geschichte der Paare hängt dabei mehr oder weniger zusammen.

Streaming-Dienste:

Disney+

BlueTV

Die Sissi-Trilogie

Bild: Universum Film A.G.

Kurzzusammenfassung: Ein junger Kaiser soll verheiratet werden. Natürlich hat seine Mutter, die Erzherzogin, schon einen passenden Match gefunden. Doch auf der Reise zur Brautschau ist auch die junge Sissi mit dabei ...

Sissi

Streaming-Dienste:

Netflix

Sissi – Die junge Kaiserin

Streaming-Dienste:

Netflix

Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin

Streaming-Dienste:

Netflix

Stirb langsam (Die Hard)

Bild: Twentieth Century Fox of Germany

Kurzzusammenfassung: Die Weihnachtsfeier im Nakatomi Plaza in Los Angeles wird zum Albtraum. Nun versucht Polizist John McClane, seine Frau Holly Gennaro und weitere Geiseln aus den Fängen des deutschen Terroristen Hans Gruber zu retten. Die Geschichte von McClane wird dann in fünf Fortsetzungen weitererzählt.

Stirb langsam (Die Hard)

Streaming-Dienste:

Disney+

Stirb langsam 2

Streaming-Dienste:

Disney+

AppleTV+

Stirb langsam: Jetzt erst recht

Streaming-Dienste:

Disney+

Stirb langsam 4.0

Streaming-Dienste:

Disney+

Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben

Streaming-Dienste:

Disney+

Charlie und die Schokoladenfabrik

Bild: Warner Bros. Pictures Germany

Kurzzusammenfassung: Eine Führung durch eine Schokoladenfabrik? Wer hätte da als Kind (oder als Erwachsener auch) Nein gesagt. So geht der Traum vieler in der Person des Jungen Charlie Bucket in Erfüllung. Die Führung wird dabei von keinem anderen als dem menschenscheuen Willy Wonka durchgeführt und die Fabrik wird zum Märchenland.

Streaming-Dienste:

Netflix

The Santa Clause – Eine schöne Bescherung

Bild: disney movies

Kurzzusammenfassung: Scott Calvin hat kein gutes Verhältnis zu seinem Sohn Charlie, der bei seiner Mutter Laura lebt. Charlie soll nun den Weihnachtsabend bei seinem Vater verbringen. Doch davor geschieht Unglaubliches: Der Weihnachtsmann fällt vom Dach, und jetzt soll Scott seine Arbeit übernehmen. Zwar versucht er, sich anfangs noch gegen seine neue Berufung zu wehren – doch es stellt sich heraus: unmöglich!

Schöne Bescherung

Streaming-Dienste:

Disney+

Falling for Christmas

Bild: netflix

Kurzzusammenfassung: Sierra Belmont ist die Tochter eines reichen Hotelunternehmens und ziemlich verwöhnt. Nach einem Ski-Unfall erinnert sie sich an nichts mehr. Sie wird in einem kleinen, aber feinen Hotel von einem glücklosen Witwer und seiner Tochter umsorgt, in der Hoffnung, ihr Gedächtnis wiederzufinden. Doch will sie das überhaupt noch?

Streaming-Dienste:

Netflix

Der kleine Lord (Little Lord Fauntleroy)

Bild: EuroVideo

Kurzzusammenfassung: Eigentlich sollte der achtjährige Cedric ein britischer Lord sein. Doch sein Vater, der einer alten britischen Adelsfamilie angehört, hatte sich gegen den Prunk und für eine bürgerliche Amerikanerin entschieden. Nun will der alte Familienpatriarch, der Earl von Dorincourt, den Jungen seines mittlerweile verstorbenen Sohnes doch noch kennenlernen. Dabei entwickelt der Junge einen ungewöhnlichen Einfluss auf den grantigen Adeligen.

Streaming-Dienste:

Als Stream nicht verfügbar. «Der kleine Lord» kann aber auf Apple TV gemietet werden.

Gremlins – Kleine Monster

Bild: Warner-Columbia

Kurzzusammenfassung: Ein Junge lässt aus Versehen eine Horde kleiner Monster auf seine Kleinstadt frei. Nun muss er schauen, wie er die Gremlins wieder in den Griff kriegt. In einem zweiten Teil kehren die grünen Spitzbuben zurück.

Gremlins – Kleine Monster

Streaming-Dienste:

Als Stream nicht verfügbar. «Gremlins – Kleine Monster» kann aber auf Apple TV gemietet werden.

Gremlins II – Die Rückkehr der kleinen Monster

Streaming-Dienste:

Als Stream nicht verfügbar. «Gremlins II – Die Rückkehr der kleinen Monster» kann aber auf Apple TV gemietet werden.

The Nightmare Before Christmas

Bild: Walt Disney Studio Motion Pictures Germany

Kurzzusammenfassung: Halloween trifft auf Weihnachten. Die Feiertage sind dabei so unterschiedlich, dass Jack Skellington, der König von Halloween Town, in Christmas Town völlig auf dem Schlauch steht.

Streaming-Dienste:

Disney+

Liebe braucht keine Ferien (The Holiday)

Bild: United International Pictures

Kurzzusammenfassung: Zwei Frauen haben Männerprobleme und tauschen deshalb ihre Häuser. Haben sie in einem fremden Land mehr Glück?

Streaming-Dienste:

Als Stream nicht verfügbar. «Liebe braucht keine Ferien» kann aber auf Apple TV gemietet werden.

Der Polarexpress

Bild: warner brothers

Kurzzusammenfassung: Gibt es überhaupt einen Weihnachtsmann? Diese Frage stellt sich ein kleiner Junge an Heiligabend in seinem Bett, während er auf den Klang der Rentierschlitten wartet. Zu seiner Überraschung hört er plötzlich die Geräusche eines Zugs vor seinem Fenster. Der Schaffner lädt den Jungen ein, ihn gemeinsam mit anderen Kindern auf einer Reise zum Nordpol zu begleiten – und hält für alle Zweifler ein aussergewöhnliches Weihnachtsgeschenk bereit.

Tom Hanks spielt hier sagenhafte fünf Rollen!

Streaming-Dienste:

Netflix

Das Wunder von Manhattan (Miracle on 34th Street)

Bild: Twenieth Century Fox of Germany

Kurzzusammenfassung: Wurde der Weihnachtsmann aus Versehen eingebuchtet, weil man ihn für einen geisteskranken alten Mann hielt? Ein Anwalt nimmt sich dieses ungewöhnlichen Falles an.

Streaming-Dienste:

Disney+

Arthur Weihnachtsmann

Bild: Sony Pictures

Kurzzusammenfassung: Es ist Weihnachten und ein kleines Mädchen hat leider ihr Geschenk nicht erhalten. Deshalb muss Arthur, der unbeholfene Sohn des Weihnachtsmanns, in die Bresche springen und das Geschenk doch noch ausliefern.

Streaming-Dienste:

Als Stream nicht verfügbar. «Liebe braucht keine Ferien» kann aber auf Apple TV gekauft werden.

Versprochen ist versprochen (Jingle All the Way)

Bild: twentieth century fox

Kurzzusammenfassung: Nachdem er ihn zum wiederholten Male enttäuscht hat, verspricht ein Vater seinem Sohn, ihm eine Actionfigur zu Weihnachten zu schenken. Doch es ist schon Heiligabend, und der Turboman ist in allen Geschäften ausverkauft. Der Vater begibt sich auf ein unfreiwilliges Abenteuer durch die ganze Stadt, um sein Versprechen doch noch halten zu können.

Streaming-Dienste:

Disney+

Holidate

Bild: netflix

Kurzzusammenfassung: Eine Frau und ein Mann werden jedes Jahr an ihren Familienfeiern angegangen, weil sie immer noch Single sind. Dieses Jahr haben sie genug und entscheiden spontan, jeweils das Holidate des anderen zu sein.

Streaming-Dienste: