«La Palma» landet bei Netflix auf Platz eins – wie realistisch ist die Katastrophen-Serie?

Hendrik Busch / watson.de

Bei Netflix häufen sich gerade die Inhalte mit weihnachtlichem Bezug. Die Serie «La Palma» wirkt auf den ersten Blick nicht besonders besinnlich, und auf den zweiten auch nicht.

Tatsächlich aber spielt die Katastrophen-Geschichte an Weihnachten und verdrängte damit wiederum die Thriller-Serie «Black Doves» mit Keira Knightley, die neben ihrem Spion-Plot ebenfalls Xmas-Vibes ausstrahlt.

Katastrophen-Serie erobert Serien-Charts

«La Palma» startete Mitte vergangener Woche bei Netflix und konnte sich in der Schweiz nicht unmittelbar an die Spitze der Charts setzen. Im Verlauf des Wochenendes brach die Serie aber durch und rangiert nun in etlichen Ländern weltweit ganz oben – auch hier.

Worum geht es in «La Palma» überhaupt? Auf der Insel La Palma kommen bei einem Unfall Touristen an Bord eines Glasbodenboots ums Leben. Kurz darauf reist die norwegische Familie um Mutter Jennifer (Ingrid Bolsø Berdal) während der Feiertage auf die Insel.

Derweil entdeckt ein Forscherteam, dass ein unvermeidlicher Vulkanausbruch nicht nur auf der Insel, sondern auf dem ganzen Kontinent verheerende Folgen haben könnte. Ein Erdbeben verschärft die Lage.

Die wahren Hintergründe von «La Palma»

Bei «La Palma» handelt es sich um eine grösstenteils norwegische Produktion, die aber auf der spanischen, gleichnamigen Insel im Atlantik spielt. Die Insel existiert also wirklich und der Vulkan auch und sogar die bestehende Gefahr eines Tsunamis in der Gegend des Vulkans Cumbre Vieja haben sich die Beteiligten nicht ausgedacht.

Allerdings kam es bislang nicht zu der befürchteten Katastrophe. «La Palma» zeichnet nur ein mögliches Szenario nach und bezieht sich zugleich auf ein Ereignis im Jahr 1949, als eine Erschütterung den Vulkan destabilisierte.

Auf Eruptionen des Vulkans können erhebliche Erdrutsche folgen, die Tsunamis, also hohe Wellen, im Meer auslösen können, die wiederum für die Kanarischen Inseln gefährlich werden können. Entsprechend steht die Gegend um den Cumbre Vieja unter geologischer Beobachtung.

Forscherinnen und Forscher gehen jedoch nicht mehr davon aus, dass sich die Horror-Szenarien in den nächsten Jahrtausenden bewahrheiten.

