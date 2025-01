«Squid Game» geht in einem halben Jahr in seine finale Staffel. Bild: netflix

«Squid Game» Staffel 3: Netflix verkündet Start des Finales

Hendrik Busch / watson.de

Drei Jahre hatten Fans auf die Fortsetzung von «Squid Game» warten müssen. Dass die Wartezeit für Staffel drei nicht ganz so lange ausfallen würde, war schon bekannt. Die finalen Folgen sind bereits fertig. Schöpfer Hwang Dong-hyuk hatte Staffel zwei und drei direkt nacheinander gedreht. Beziehungsweise: Staffel zwei wurde in zwei Teile gesplittet.

Das ergab einen heftigen Cliffhanger im Finale von Staffel zwei. Das Schicksal der Hauptfigur Seong Gi-hun ist unklar.

Über den Start der definitiv letzten Folgen «Squid Game» wurde viel spekuliert, nun hat Netflix das Datum offiziell bekanntgegeben.

Dann startet «Squid Game» Staffel 3 bei Netflix

«Squid Game» Staffel 3 startet am 27. Juni 2025 bei Netflix. Damit bestätigte der Streamingdienst mit etwas Verspätung die Leaks rund um das Veröffentlichungsdatum. Ein südkoreanischer Netflix-Youtube-Kanal hatte das Datum versehentlich verraten.

Worum geht es in «Squid Game» Staffel 3?

Am Ende der zweiten Staffel wird der von Gi-hun (Lee Jung-jae) angezettelte Aufstand gegen die Organisatoren des Spiels niedergeschlagen. Sein bester Freund stirbt, Gi-hun gerät in die Fänge des Frontman. Dieser hatte sich zuvor unter die Spielerinnen und Spieler geschmuggelt, sich in den letzten Minuten aber enttarnt.

Das Finale von «Squid Game» ist aus Netflix-Sicht ein zweischneidiges Schwert. Einerseits dürfte dieses wieder für Rekordzahlen sorgen, 68 Millionen Mal wurde die zweite Staffel innerhalb von vier Tagen angeschaut.

Andererseits verliert der Streamingdienst vorerst seine erfolgreichste Serie. Netflix arbeitet deshalb Berichten zufolge bereits an einem englischsprachigen Ableger von David Fincher («Der Killer», «House of Cards»), der im selben Universum spielen soll. So könnte die Serie auch ohne Hwang Dong-hyuk weitergehen, der sämtlichen weiteren Projekten eine klare Absage erteilte.

Das Franchise «Squid Game» wächst also weiter. Bereits 2023 war ein Reality-Nachbau der Thriller-Satire erschienen.

